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Хохлов: «Сезон вышел для „Динамо“ парадоксальным»

сегодня, 17:18
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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:3) подвел итоги сезона.

«Динамо» завершило сезон на 12-м месте, набрав 33 очка.

Еще раз поздравляю всех болельщиков с открытием стадиона, это прекрасно, конечно, нам бы хотелось победить в первой игре на этом стадионе, но, к сожалению, не получилось. Подводя итоги, хочется сказать, что мы рассчитывали не на такое место в турнирной таблице, мы не планировали бороться за выживание.

Сезон вообще парадоксальный - мы не забиваем свои голевые моменты, сегодня нам залетело с пенальти и после рикошета. Весь сезон можно охарактеризовать вот такой сегодняшней игрой.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   44 / 843
сегодня в 17:28
Таким же как и раньше, чего парадоксального?
gentlewolf
gentlewolf
   352 / 843
сегодня в 17:27
Стадион открыть успели в этом сезоне, и тем его спасли.
Степашину привет, "Кардоза всякая" навечно вошел в список событий нашего клуба.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   156 / 843
сегодня в 17:26
Парадоксальным намного лучше чем акваланговым.
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