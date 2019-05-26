Хохлов: «Сезон вышел для „Динамо“ парадоксальным»

Главный тренер «Динамо» после матча 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:3) подвел итоги сезона.

«Динамо» завершило сезон на 12-м месте, набрав 33 очка.

Еще раз поздравляю всех болельщиков с открытием стадиона, это прекрасно, конечно, нам бы хотелось победить в первой игре на этом стадионе, но, к сожалению, не получилось. Подводя итоги, хочется сказать, что мы рассчитывали не на такое место в турнирной таблице, мы не планировали бороться за выживание.

Сезон вообще парадоксальный - мы не забиваем свои голевые моменты, сегодня нам залетело с пенальти и после рикошета. Весь сезон можно охарактеризовать вот такой сегодняшней игрой.