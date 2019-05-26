Сёмин: «Денисов не захотел быть в резерве „Локомотива“»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о ситуации с полузащитником команды , который ранее, по слухам, отказался приезжать в расположение «Локо», ссылаясь на больничный.

Нет никакого конфликта с Денисовым. Игорь очень много сделал для «Локомотива», клуба, который не выигрывал чемпионство 14 лет. Он пришел, стал капитаном команды, он многое сделал для того, чтобы убрать безразличие, которое было в команде, он был первым помощником старшего тренера, он влиял психологически на игроков. Игорь - порядочный, но самолюбивый человек.

Игорь не захотел быть в резерве ни на одном матче. Мы должны ему сказать большое спасибо. Как тренер я им восхищен, это крепкий человек, но нужно учитывать, что у него все-таки возраст. Если он останется [в команде], может, будет играть лучше.