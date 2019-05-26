ГлавнаяНовости

Сёмин: «Денисов не захотел быть в резерве „Локомотива“»

сегодня, 17:36

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым, который ранее, по слухам, отказался приезжать в расположение «Локо», ссылаясь на больничный.

Нет никакого конфликта с Денисовым. Игорь очень много сделал для «Локомотива», клуба, который не выигрывал чемпионство 14 лет. Он пришел, стал капитаном команды, он многое сделал для того, чтобы убрать безразличие, которое было в команде, он был первым помощником старшего тренера, он влиял психологически на игроков. Игорь - порядочный, но самолюбивый человек.

Игорь не захотел быть в резерве ни на одном матче. Мы должны ему сказать большое спасибо. Как тренер я им восхищен, это крепкий человек, но нужно учитывать, что у него все-таки возраст. Если он останется [в команде], может, будет играть лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шунин: «У „Динамо“ лучший стадион, я под впечатлением»
Сегодня, 17:57 Комментарии0
Бабаев: «Приятно, что ЦСКА второй год подряд обходит „Спартак“»
Сегодня, 17:41 Комментарии7
Лунёв: «Отлично, что завершили чемпионат на хорошей ноте»
Сегодня, 17:40 Комментарии0
Бабаев: «Официальных подтверждений по Фернандесу пока нет»
Сегодня, 17:34 Комментарии2
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» плохо выступил в Лиге чемпионов
Сегодня, 17:29 Комментарии2
Хохлов: «Сезон вышел для „Динамо“ парадоксальным»
Сегодня, 17:18 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Egorium
Egorium
   118 / 843
сегодня в 17:57
Поблагодарить и сказать ему Досвидос!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
сегодня в 17:52
Если прибавят - тогда и в команде появится и на поле выйдет.
Зидан 1972
Зидан 1972
   260 / 843
сегодня в 17:41
Время идет, Денисов не меняется!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100