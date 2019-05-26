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Сёмин объяснил, почему «Локомотив» плохо выступил в Лиге чемпионов

сегодня, 17:29

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, по какой причине команда не смогла добиться успехов в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Я доволен тренерским штабом. Что касается Лиги чемпионов, никогда не говорил, но у нас были очень большие проблемы. Много игроков пришли накануне, когда для совместной подготовки к сезону не хватало времени. Мы потеряли много очков, и чудо, что догнали всю группу лидеров.

У нас был ужасный календарь для успехов в Лиге чемпионов — по 4 игры за 11 дней. Проанализируйте календарь в Нидерландах для «Аякса». Сколько дней между чемпионатом и Лигой чемпионов. Хотя бы три на четвёртый, а лучше недельный цикл. Чтобы конкурировать. Чтобы не летать из Красноярска в Порту играть.

Напомним, что «Локомотив» сегодня одержал победу над «Уфой» в заключительном туре РПЛ.

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Все комментарии
Медив
Медив
   47 / 843
сегодня в 17:37
Просто Сухина не знает там никого
bojarind
bojarind
   327 / 843
сегодня в 17:32
Отмазки как у спартака, когда он опозорится.
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