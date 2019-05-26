Сёмин объяснил, почему «Локомотив» плохо выступил в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» рассказал, по какой причине команда не смогла добиться успехов в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Я доволен тренерским штабом. Что касается Лиги чемпионов, никогда не говорил, но у нас были очень большие проблемы. Много игроков пришли накануне, когда для совместной подготовки к сезону не хватало времени. Мы потеряли много очков, и чудо, что догнали всю группу лидеров.

У нас был ужасный календарь для успехов в Лиге чемпионов — по 4 игры за 11 дней. Проанализируйте календарь в Нидерландах для «Аякса». Сколько дней между чемпионатом и Лигой чемпионов. Хотя бы три на четвёртый, а лучше недельный цикл. Чтобы конкурировать. Чтобы не летать из Красноярска в Порту играть.