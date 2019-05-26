«Рома» обыграла «Парму», но осталась шестой

В последнем туре Серии А «Рома» обыграла «Парму».
«Рома» финишировала шестой, а «Парма» - на одиннадцатом месте.
Рим, стадион «Олимпико».
«Рома» - «Парма» - 2:1 (1:0)
Голы: Пеллегрини 35, Перотти 89 - Жервиньо 86
«Рома»: Миранте, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Пеллегрини, Де Росси (Юндер 82), Эль-Шаарави, Пасторе (Кристанте 57), Перотти, Джеко (Шик 62)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Парма»: Фраттали, Якопони (Гаццола 79), Алвеш, Гальоло, Гобби, Куцка, Стюак , Дези, Спрокати, Чераволо, Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Куцка 38, Перотти 41, Пеллегрини 78
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
В другом матче тура «Интер» одолел «Эмполи».