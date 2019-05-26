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«Рома» обыграла «Парму», но осталась шестой

вчера, 23:31
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

В последнем туре Серии А «Рома» обыграла «Парму».

«Рома» финишировала шестой, а «Парма» - на одиннадцатом месте.

Рим, стадион «Олимпико».

«Рома» - «Парма» - 2:1 (1:0)
Голы: Пеллегрини 35, Перотти 89 - Жервиньо 86

«Рома»: Миранте, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Пеллегрини, Де Росси (Юндер 82), Эль-Шаарави, Пасторе (Кристанте 57), Перотти, Джеко (Шик 62)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Парма»: Фраттали, Якопони (Гаццола 79), Алвеш, Гальоло, Гобби, Куцка, Стюак , Дези, Спрокати, Чераволо, Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Куцка 38, Перотти 41, Пеллегрини 78

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

В другом матче тура «Интер» одолел «Эмполи».

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