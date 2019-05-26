ЦСКА вырвал у «Спартака» путевку в групповой раунд ЛЕ. Итоги 30-го тура РПЛ

Состоялся последний, 30-й тур РПЛ. По итогам сезона «Зенит» и «Локомотив» попали в групповой раунд Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет в квалификации турнира. В групповом раунде Лиги Европы сыграет ЦСКА, а «Спартаку» придется начать путь в этом турнире с квалификации.
В стыковых матчах сыграют «Крылья Советов» и «Уфа».
В зоне вылета финишировали «Енисей» и «Анжи».
ЦСКА - «Крылья Советов» - 6:0
Голы: Чалов 4, Магнуссон 48, Бийол 52, Сигурдссон 56, Чалов 73, Обляков 80.
«Оренбург» - «Спартак» - 2:0
Голы: Рикарду Алвеш 8, Кулишев 90+4
«Анжи» - «Урал» - 0:2
Голы: Погребняк 56, Брызгалов 59
«Динамо» - «Арсенал» - 3:3
Голы: Мигел Кардозу 2, Панченко 29, Панченко 60 - Марков 16 (автогол), Мирзов 52 (пенальти), Горбатенко 84
«Ахмат» - «Ростов» - 1:0
Гол: Мбенг 38
«Локомотив» - «Уфа» - 1:0
Гол: Мануэл Фернандеш 39
«Краснодар» - «Рубин» - 1:0
Гол: Классон 59
«Зенит» - «Енисей» - 4:1
Голы: Азмун 26 (пенальти), Дриусси 57, Ерохин 60, Дриусси 71 - Торбинский 84
Это какойто пазор.
Ещенко никакой да все мля никакие
Это какойто пазор.
Ещенко никакой да все мля никакие
12:0.....
12:0.....
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Спартак с этим 77м у руля команды
И сбродом из игроков
Может побарахтаться в квалификации
А кабыл просто выставят по обычаю с четвертого места
Зато быстро и сердито
Спартак с этим 77м у руля команды
И сбродом из игроков
Может побарахтаться в квалификации
А кабыл просто выставят по обычаю с четвертого места
Зато быстро и сердито
Вот кому нравится позориться из года в год.
Хотя о чем это я? Задача Федуна - не допустить сильный Спартак в чемпионате и Европе. Отсюда постоянные склоки по ходу сезонов с увольнениями тренеров.
Позор Федуну!
Вот кому нравится позориться из года в год.
Хотя о чем это я? Задача Федуна - не допустить сильный Спартак в чемпионате и Европе. Отсюда постоянные склоки по ходу сезонов с увольнениями тренеров.
Позор Федуну!
хах хах ахх ах хах хахахахаххх аххаха
хах хах ахх ах хах хахахахаххх аххаха