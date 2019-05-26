ГлавнаяНовости

ЦСКА вырвал у «Спартака» путевку в групповой раунд ЛЕ. Итоги 30-го тура РПЛ

сегодня, 16:45

Состоялся последний, 30-й тур РПЛ. По итогам сезона «Зенит» и «Локомотив» попали в групповой раунд Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет в квалификации турнира. В групповом раунде Лиги Европы сыграет ЦСКА, а «Спартаку» придется начать путь в этом турнире с квалификации.

В стыковых матчах сыграют «Крылья Советов» и «Уфа». 

В зоне вылета финишировали «Енисей» и «Анжи».

ЦСКА - «Крылья Советов» - 6:0
Голы: Чалов 4, Магнуссон 48, Бийол 52, Сигурдссон 56, Чалов 73, Обляков 80.

«Оренбург» - «Спартак» - 2:0
Голы: Рикарду Алвеш 8, Кулишев 90+4

«Анжи» - «Урал» - 0:2
Голы: Погребняк 56, Брызгалов 59

«Динамо» - «Арсенал» - 3:3
Голы: Мигел Кардозу 2, Панченко 29, Панченко 60 - Марков 16 (автогол), Мирзов 52 (пенальти), Горбатенко 84

«Ахмат» - «Ростов» - 1:0
Гол: Мбенг 38

«Локомотив» - «Уфа» - 1:0
Гол: Мануэл Фернандеш 39

«Краснодар» - «Рубин» - 1:0
Гол: Классон 59

«Зенит» - «Енисей» - 4:1
Голы: Азмун 26 (пенальти), Дриусси 57, Ерохин 60, Дриусси 71 - Торбинский 84

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» пропустил три мяча от «Торино»
Сегодня, 17:57 ВидеоКомментарии0
«Ростов» проиграл в Грозном
Сегодня, 15:56 Комментарии17
«Локомотив» обыграл «Уфу» и защитил вторую строчку в таблице РПЛ
Сегодня, 15:56 Комментарии50
«Краснодар» обыграл «Рубин», но занял третью строчку в итоговой таблице
Сегодня, 15:54 Комментарии22
«Спартак» проиграл «Оренбургу»
Сегодня, 15:54 Комментарии248
«Урал» оказался сильнее «Анжи» в заключительном туре РПЛ
Сегодня, 15:53 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Sully
сегодня в 17:57
это хорошо, нас ожидает от спартака 2 смешных матча в ЛЕ и позорный вылет)) вся Россия рада, и Финляндия тоже!
Мы надеемся, что Спартаку попадется в квалификациях Дандолк и Бней Иегуда. Спартаку тоже хочется приносить Евроочки во славу Российского футбола в матчах с такими же грандами, с которыми сражался в Европе великий Зенит. Ну а игры с Динамо Минск будет венцом участия Спартака в группе ЛЕ.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:51
о как рыхло вышло
Sully
Sully
сегодня в 17:46
это хорошо, нас ожидает от спартака 2 смешных матча в ЛЕ и позорный вылет)) вся Россия рада, и Финляндия тоже!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил kastites
сегодня в 17:45
Через год ждём вылета спартака в ФНЛ. И это будет еще одна радость для всей Святой России))))
Это твои влажные сны.....?
Evilhuman
Evilhuman ответил oFANATo
сегодня в 17:43
Тоже думаю,что слишком высоковато для них
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Ваня лучший
сегодня в 17:39
У вас впереди третий заход на могучую Пльзень.....А-ха-ха-ха.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 17:37
Макс, ты единственный, ко у я сочувствую.. Ты о футболе,а не о сплетнях.. Я думаю с этим тренером и этим руководством тебе ещё долго придётся ждать радостных минут. Не горюй
viv
viv
сегодня в 17:34
Что опять 7партак будет позориться в квалификации? ..
Alpribas
Alpribas
сегодня в 17:30
Главное, что стране не так придется позориться за свиней в ЛЕ, они уже на ранней стадии вылетят.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
сегодня в 17:27
ОрмеИцыв вырвалО
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:24
Страшно подумать если бы вместо Спартака с Ливерпулем играл зенит))...10:1...
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
сегодня в 17:23
Как там на пятом месте, не холодно?
Мне? Да мне до лампочки пятые или четвертые))) я вам говорил и скажу,меня как и многих людей,не интересует ДВОРОВАЯ лига ЕВРОПЫ! Повторюсь,она для вас и бомжей ---- ПРЕСТИЖ))) АХХАХАХА
Николай к
Николай к
сегодня в 17:20
Кони молодцы все заслужено
Это какойто пазор.
Ещенко никакой да все мля никакие
mortid
mortid ответил makkie
сегодня в 17:19
Я бы сказал у Федуна. Вот кому нравится позориться из года в год. Хотя о чем это я? Задача Федуна - не допустить сильный Спартак в чемпионате и Европе. Отсюда постоянные склоки по ходу сезонов с увольнениями тренеров. Позор Федуну!
Он мстит Спартаку за советские времена, когда те унижали его любимое киевское Динамо, cто пудов.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:17
Спартак положит всех на пути в групповой турнира а потом выйдет в финал!!!!!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
сегодня в 17:15
Тарасовку с незаслуженно высоким местом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:14
Страшно представить что было бы если б сегодня ЦСКА играл со Спартаком....))))
12:0.....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:14
спартак на 5- ом месте ржу не могу

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 17:14
Опять...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:13
Всех с окончанием сезона. 4 клуба, которые будут представлять Россию в ГЭ ЕК определились. "Спартаку" и "Арсеналу" удачно пройти квалифай раунды. Теперь трансферные новости наше все, как по мне.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 17:10
    cska plus
    cska plus ответил FILL3286
    сегодня в 17:10
    Для конюшни дворовая ЛЕ это все,ихний и бомжей турнир! хах хах ахх ах хах хахахахаххх аххаха
      cska plus
      cska plus ответил FILL3286
      сегодня в 17:09
      Для конюшни дворовая ЛЕ это все,ихний и бомжей турнир! хах хах ахх ах хах хахахахаххх аххаха
      Как там на пятом месте, не холодно?
      МКС
      МКС
      сегодня в 17:08
      Еще не известно кому повезло больше

      Спартак с этим 77м у руля команды

      И сбродом из игроков

      Может побарахтаться в квалификации

      А кабыл просто выставят по обычаю с четвертого места

      Зато быстро и сердито
      cska plus
      cska plus ответил makkie
      сегодня в 17:08
      Я бы сказал у Федуна. Вот кому нравится позориться из года в год. Хотя о чем это я? Задача Федуна - не допустить сильный Спартак в чемпионате и Европе. Отсюда постоянные склоки по ходу сезонов с увольнениями тренеров. Позор Федуну!
      И позор спартаку!
      kastites
      kastites
      сегодня в 17:06
      Дед за ЦСКА поздравляю тебя )))))))))
      kastites
      kastites
      сегодня в 17:04
      Через год ждём вылета спартака в ФНЛ. И это будет еще одна радость для всей Святой России))))
      makkie
      makkie
      сегодня в 17:03
      Я бы сказал у Федуна.
      Вот кому нравится позориться из года в год.
      Хотя о чем это я? Задача Федуна - не допустить сильный Спартак в чемпионате и Европе. Отсюда постоянные склоки по ходу сезонов с увольнениями тренеров.
      Позор Федуну!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 17:03
        kastites
        kastites
        сегодня в 17:03
        Молодцы цска. Радость доставили всей Святой России !!!!!!!!!!!!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100