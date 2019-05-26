«Ростов» проиграл в Грозном

«Ростов» уступил «Ахмату» в заключительном туре РПЛ.
«Ростов» завершил чемпионат на 9 месте (41 очко), а «Арсенал» занял 8 строчку (42 пункта).
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Ростов» 1:0 (1:0)
Гол: Мбенг 38
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов (Гащенков 46), Нижич, Вилькер, Мохаммади, Бериша (Роши 77), Швец, Иванов, Исмаэл, Мбенг
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов (Попов 65), Гацкан, Плиев (Новосельцев 82), Зайнутдинов (Калачев 65), Глебов, Чернов, Шомуродов, Ионов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Сигурдссон 8, Семёнов 19, Ионов 44, Плиев 48, Глебов 52, Калачев 77, Попов 83
Судья: Казарцев Василий.
В другом матче тура «Спартак» уступил «Оренбургу».
Как можно ставить игру, если в 1 круге играла одна команда, во 2-м другая..
Надеюсь, все устаканится, и в сезоне 19/20 будет другой, обновленный Ростов, борющийся за самые высокие места!!
Ждем-с..
Как можно ставить игру, если в 1 круге играла одна команда, во 2-м другая..
Надеюсь, все устаканится, и в сезоне 19/20 будет другой, обновленный Ростов, борющийся за самые высокие места!!
Ждем-с..