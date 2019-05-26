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«Ростов» проиграл в Грозном

сегодня, 15:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» уступил «Ахмату» в заключительном туре РПЛ.

«Ростов» завершил чемпионат на 9 месте (41 очко), а «Арсенал» занял 8 строчку (42 пункта).

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Ростов» 1:0 (1:0)
Гол: Мбенг 38

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов (Гащенков 46), Нижич, Вилькер, Мохаммади, Бериша (Роши 77), Швец, Иванов, Исмаэл, Мбенг
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов (Попов 65), Гацкан, Плиев (Новосельцев 82), Зайнутдинов (Калачев 65), Глебов, Чернов, Шомуродов, Ионов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Сигурдссон 8, Семёнов 19, Ионов 44, Плиев 48, Глебов 52, Калачев 77, Попов 83

Судья: Казарцев Василий.

В другом матче тура «Спартак» уступил «Оренбургу».

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Все комментарии
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:25
Ожидаемо
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 832
сегодня в 16:19
Карпин хороший тренер, сброд ростовский разогнать нужно.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   158 / 832
сегодня в 16:18
Ау,Соккер,Арсенал занял 6-место!Вы,вместо того,чтобы писать такие слова как "аннигилировал",лучше бы читали ,что пишете.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:11
Ростову удачи.
Юрниекс
Юрниекс
   256 / 832
сегодня в 16:10
Карпушу- в хрюшатник. Доказал что достоин смешить людей в самом смешном клубе страны..
Таганский
Таганский
   126 / 832
сегодня в 16:07
Большая смена игроков за сезон - вот и 9-е в итоге..
Как можно ставить игру, если в 1 круге играла одна команда, во 2-м другая..
Надеюсь, все устаканится, и в сезоне 19/20 будет другой, обновленный Ростов, борющийся за самые высокие места!!
Ждем-с..
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   141 / 832
сегодня в 16:03
Пердивному пердивное, что тут скажешь?
Absinthe5
Absinthe5
   194 / 832
сегодня в 16:03
После ухода Бекиича, был убежден, что лучший ГТ - Дима Кириченко. Его сплавили. Уберите Карпина! Назначьте Кафанова главным!
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