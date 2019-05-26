«Краснодар» обыграл «Рубин», но занял третью строчку в итоговой таблице

«Краснодар» оказался сильнее «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ.
«Краснодар» после этой встречи расположился на третьей строчке в таблице (56 очков), что позволит команде Мурада Мусаева побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов, а «Рубин» занял одиннадцатую позицию (36 очков).
Краснодар, стадион «ФК „Краснодар“»
«Краснодар» - «Рубин» - 1:0 (0:0)
Гол: Классон 59
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Скопинцев 56), Каборе (Олссон 68), Перейра (Уткин 77), Классон, Вандерсон, Ари.
Главный тренер: Фоменко Олег.
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов (Сагитов 30), Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев 65), Коновалов, Полоз.
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Байрамян 40, Степанов 45+2, Газинский 57, Ари 67, Уремович 85.
Судья: Москалев Владимир.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».
Не подкачайте в ЛЧ!!
Не подкачайте в ЛЧ!!
Молодцы.
Молодцы.