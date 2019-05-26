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«Краснодар» обыграл «Рубин», но занял третью строчку в итоговой таблице

сегодня, 15:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Краснодар» оказался сильнее «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ.

«Краснодар» после этой встречи расположился на третьей строчке в таблице (56 очков), что позволит команде Мурада Мусаева побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов, а «Рубин» занял одиннадцатую позицию (36 очков).

Краснодар, стадион «ФК „Краснодар“»

«Краснодар» - «Рубин» - 1:0 (0:0)
Гол: Классон 59

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Скопинцев 56), Каборе (Олссон 68), Перейра (Уткин 77), Классон, Вандерсон, Ари.
Главный тренер: Фоменко Олег.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов (Сагитов 30), Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев 65), Коновалов, Полоз.
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Байрамян 40, Степанов 45+2, Газинский 57, Ари 67, Уремович 85.

Судья: Москалев Владимир.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».

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Все комментарии
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:16
Эх. Жаль не второе место взяли быки. Но москали ржд проплатили всю весну
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   321 / 832
сегодня в 16:12
Да, грустно. Мы посмотрели сезон "функционеры РПФЛ против команды из Краснодара" Ничья.
За адекватность
За адекватность
   11 / 832
сегодня в 16:10
Прекрасное прощание трибун с Каборе и Перейрой, слезы болельщиц, лично мне безумно нравится атмосфера на матчах "Краснодара". С ЛЧ, повторюсь, кроме себя винить некого, что не заняли второе место.
Таганский
Таганский
   126 / 832
сегодня в 16:10
С бронзой, соседи!!
Не подкачайте в ЛЧ!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:09
Краснодар с бронзой.
Молодцы.
XL-965
XL-965
   364 / 832
сегодня в 16:08
От имени всех болельщиков Локо поздравляю Краснодар с исторической бронзой и желаю Быкам пройти квалификацию в ЛЧ, которую за всю историю не проходил ни один наш клуб, занявший 3 место. Надеюсь что в сезоне 19/20 Россия впервые в ЛЧ будет представлена тремя клубами.
Groove000
Groove000
   77 / 832
сегодня в 16:06
Молодцы! Ждём соперников по квалификации
yeychanin23
yeychanin23
   344 / 832
сегодня в 16:04
С ЛЧ, "быки"! Вы сделали всё, что смогли! Спасибо за сезон и удачи в новом.
Тео Джонс
Тео Джонс
   188 / 832
сегодня в 16:04
Для Краснодара и плей офф ЛЧ это уже новая история, групповой этап пока что рановато, ибо мы все видели что было с Локо в прошлом году, а вот плей офф покажет готова ли команда к ЛЧ.
Заратустра
Заратустра
   179 / 832
сегодня в 16:01
Краснодар должен попробовать свои силы в квалификации ЛЧ. А Локо заслуженно уже в групповом этапе.
parallels
parallels
   2 / 832
сегодня в 15:55
облом. все надеялись на 2 место (
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