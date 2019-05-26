ГлавнаяНовости

«Ювентус» проиграл «Сампдории» в последнем матче Аллегри

сегодня, 20:54
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории».

«Бьянконери» в итоговой таблице Серии А набрали 90 очков (первое место), у генуэцев 53 балла и железная девятая строчка.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Сампдория» - «Ювентус» - 2:0 (0:0)
Голы: Дефрель 85, Капрари 90+1.

«Сампдория»: Кабрал, Берешиньски, Феррари, Колли, Сала, Прат, Баррето (Виейра 70), Линетти, Рамирес (Капрари 58), Дефрель, Квальярелла (Габбьядини 78)
Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Ювентус»: Пинсольо, Касерес, Ругани, Кьеллини (Бонуччи 65), Де Шильо, Куадрадо, Джан (Портанова 59), Бентанкур, Перейра да Силва (Кавилья 75), Кин, Дибала
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Ругани 52, Портанова 90+3.

Напомним, что «Ювентус» еще несколько туров назад обеспечил себе чемпионский титул.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» пропустил три мяча от «Торино»
Сегодня, 17:57 ВидеоКомментарии5
ЦСКА вырвал у «Спартака» путевку в групповой раунд ЛЕ. Итоги 30-го тура РПЛ
Сегодня, 16:45 Комментарии69
«Ростов» проиграл в Грозном
Сегодня, 15:56 Комментарии19
«Локомотив» обыграл «Уфу» и защитил вторую строчку в таблице РПЛ
Сегодня, 15:56 Комментарии75
«Краснодар» обыграл «Рубин», но занял третью строчку в итоговой таблице
Сегодня, 15:54 Комментарии28
«Спартак» проиграл «Оренбургу»
Сегодня, 15:54 Комментарии295
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил FILL3286
   86 / 841
сегодня в 21:01
хахахаха Клоуны кабинетные(((
мы в курсе про спортачей и расанерцев. Аха-ха)
Опять в ЛЕ позориться будете)))
Князь Московский
Князь Московский
   86 / 841
сегодня в 20:59
Есть хорошая молодёжь, посмотрим на них под руководством другого тренера.
Почему гол Мойзе Кина отменили? Я не понял.
Как бы то не было, но много очков потеряно из-за пустяковых неудач, пусть нефарт остаётся в прошедшем сезоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 841
сегодня в 20:57
Учитывая, что тур последний, могли бы и не писать, что железная. Не железная строчка после последнего тура бывает только для черно-синих беспредельщиков.
juvenale
juvenale
   48 / 841
сегодня в 20:57
мердуччи,дношило и ругани это не уровень даже резерва Юве...В общем летом жду продажу дношило,Хедиры,Квадрадо - это просто железные продажи + если новый тренер не вернет Дибалу,то и его
FILL3286
FILL3286
   5 / 841
сегодня в 20:56
хахахаха
Клоуны кабинетные(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100