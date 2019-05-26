«Ювентус» проиграл «Сампдории» в последнем матче Аллегри

«Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории».
«Бьянконери» в итоговой таблице Серии А набрали 90 очков (первое место), у генуэцев 53 балла и железная девятая строчка.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».
«Сампдория» - «Ювентус» - 2:0 (0:0)
Голы: Дефрель 85, Капрари 90+1.
«Сампдория»: Кабрал, Берешиньски, Феррари, Колли, Сала, Прат, Баррето (Виейра 70), Линетти, Рамирес (Капрари 58), Дефрель, Квальярелла (Габбьядини 78)
Главный тренер: Джампаоло Марко.
«Ювентус»: Пинсольо, Касерес, Ругани, Кьеллини (Бонуччи 65), Де Шильо, Куадрадо, Джан (Портанова 59), Бентанкур, Перейра да Силва (Кавилья 75), Кин, Дибала
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Ругани 52, Портанова 90+3.
Напомним, что «Ювентус» еще несколько туров назад обеспечил себе чемпионский титул.
Опять в ЛЕ позориться будете)))
Опять в ЛЕ позориться будете)))
Почему гол Мойзе Кина отменили? Я не понял.
Как бы то не было, но много очков потеряно из-за пустяковых неудач, пусть нефарт остаётся в прошедшем сезоне.
Почему гол Мойзе Кина отменили? Я не понял.
Как бы то не было, но много очков потеряно из-за пустяковых неудач, пусть нефарт остаётся в прошедшем сезоне.
Клоуны кабинетные(((
Клоуны кабинетные(((