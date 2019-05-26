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«Локомотив» обыграл «Уфу» и защитил вторую строчку в таблице РПЛ

сегодня, 15:56
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«Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в матче 30-го тура РПЛ.

«Локомотив» завершил чемпионат на второй строчке (56 очков), а «Уфа» заняла 14-е место (26 очков).

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Голы: Мануэл Фернандеш 39
Нереализованный пенальти: Мануэл Фернандеш 51

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия (Тарасов 17), Чорлука, Лысов, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Миранчук, Мануэл Фернандеш, Смолов.
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Салатич, Карп (Тилль 62), Круговой (Алиев 58), Пауревич, Кротов, Бизяк (Слай 58).
Главный тренер: Томаров Сергей.

Предупреждения: Идову 54, Слай 77

Судья: Иванов Сергей.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».

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Все комментарии
морозз
морозз
   58 / 832
сегодня в 16:28
Локомотив пошёл по стопам ЦСКА, главное попасть в ЛЧ а там трава не расти!
амурец
амурец ответил kastites
   57 / 832
сегодня в 16:27
а Газпром проплатил чемпионство?
Юрниекс
Юрниекс
   256 / 832
сегодня в 16:26
Всем нашим клубам удачи в еврокубках. Кроме....ха- ха- ха...но они и не пройдут квалификацию...
tims
tims
   662 / 832
сегодня в 16:16
Надеюсь, "Уфа" хотя бы не продешевила, сдавая игру проводницам. Омерзительное сегодня было зрелище... Думаю, скоро мы увидим позор "Локо" в Европе. Там Сухина бессилен...
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:15
РЖД проплатили второе место и кубок России
За адекватность
За адекватность
   11 / 832
сегодня в 16:14
Ожидаемо. Фернандеш доказал свою ненужность "Локо" Смородской, принеся прямую путевку в ГЭ ЛЧ. Ну а Палыч молодец.
Палыч82
Палыч82
   382 / 832
сегодня в 16:13
Спасибо за сезон команде и тренерскому штабу, болельщикам, соккерчанам красно-зеленого окраса и любого другого,) Очень надеюсь, в следующем сезоне все отечественные команды успешно выступят в еврокубковых турнирах. Во всяком случае удачи им!
XL-965
XL-965
   364 / 832
сегодня в 16:11
С заслуженным серебром и Кубком. Наилучшего конца нельзя и представить.
Ice van Reed
Ice van Reed
   210 / 832
сегодня в 16:10
С Серебром ЛОКО!!!
Палыч82
Палыч82 ответил ROLENTO
   382 / 832
сегодня в 16:10
Очередное убогое 1:0 над командой из подвала таблицы. Жаль что такое уг будет представлять Россию в ЛЧ.
Весь чемпионат уг, так что какая разница кого выпорят в ЛЧ?) А в концовке чемпионатов и Уфа, и Эйбар, и Болонья с Реймсом становятся серьезным препятствием для более известных клубов
XL-965
XL-965
   364 / 832
сегодня в 16:09
Ни тебе судить
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:09
Локомотив с серебром.
Молодцы.
амурец
амурец ответил AmIIIeR89
   57 / 832
сегодня в 16:08
А вы то в группе никак первое место заняли?
амурец
амурец ответил ROLENTO
   57 / 832
сегодня в 16:07
да и чемпион у нас тоже уг
GooSe25
GooSe25
   614 / 832
сегодня в 16:05
Спасибо Юрий Палыч!!! 2 сезона 2 трофея, серебро и лч. Я рад и горд за команду, надеюсь что продолжим в том же духе, а в лч начнём прогрессировать!
isamsn
isamsn
   230 / 832
сегодня в 16:03
За 2 место нужно бы дополнительный матч организовать. А то тухлое какое то серебро получается. Да и выход в ЛЧ напрямую Локомотив не заслужил...
Тео Джонс
Тео Джонс
   188 / 832
сегодня в 16:01
Серебро то заслужил Локо, но вот что в ЛЧ будет, тем более что такой слабой группы, как в прошлом году не будет. Набрали бы хотя бы пару очков гыгы)
ROLENTO
ROLENTO
   287 / 832
сегодня в 16:00
Очередное убогое 1:0 над командой из подвала таблицы. Жаль что такое уг будет представлять Россию в ЛЧ.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   110 / 832
сегодня в 16:00
С какой теперь корзины начнет Локо? Третьей или второй? А то помним, что было когда Локо играл с первой корзины
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 832
сегодня в 15:59
Всех с победой, серебром, кубком и ЛЧ!!!
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   466 / 832
сегодня в 15:59
Только ЛОКО только Лига Чемпионов
амурец
амурец
   57 / 832
сегодня в 15:58
Локо заслужил серебро и все визги по боку
Заратустра
Заратустра
   179 / 832
сегодня в 15:58
Серебро и Кубок. Неплохой сезон Локомотива.
Greiba
Greiba
   366 / 832
сегодня в 15:57
Мы в лиге чемпионов! Печаль всем глорам Краснодар во главе с Геничем
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 832
сегодня в 15:57
Локо с заслуженным серебром!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   113 / 832
сегодня в 15:57
Всех Паровозов с ''серебром'' и выходом в ЛЧ в групповой этап!!! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Vane4ek
Vane4ek
   133 / 832
сегодня в 15:56
Отлично!)) Серебро в кармане!))
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