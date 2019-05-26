«Локомотив» обыграл «Уфу» и защитил вторую строчку в таблице РПЛ

«Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в матче 30-го тура РПЛ.
«Локомотив» завершил чемпионат на второй строчке (56 очков), а «Уфа» заняла 14-е место (26 очков).
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Голы: Мануэл Фернандеш 39
Нереализованный пенальти: Мануэл Фернандеш 51
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия (Тарасов 17), Чорлука, Лысов, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Миранчук, Мануэл Фернандеш, Смолов.
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Салатич, Карп (Тилль 62), Круговой (Алиев 58), Пауревич, Кротов, Бизяк (Слай 58).
Главный тренер: Томаров Сергей.
Предупреждения: Идову 54, Слай 77
Судья: Иванов Сергей.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».
Молодцы.
Молодцы.