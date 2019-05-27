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Президент «Зенита»: «Мы продолжим развиваться»

сегодня, 13:45

Президент «Зенита» Александр Медведев доволен выступлением команды в прошедшем сезоне.

Главный спортивный итог сезона заключается в том, что мы стали чемпионами. Но помимо этого мы очень горды рекордами в области посещаемости. Наши игры посетили 1 199 896 человек. Называю число так точно, потому что для нас каждый болельщик дорог, мы очень гордимся всеми. А если посчитать ещё два хоккейных матча и концерт группы «Ленинград», это 1 364 832 зрителя! Мы будем продолжать такую практику, проводить концерты. В декабре на «Газпром Арене» проведём теннисные матчи с участием мировых звёзд. Будут и другие разнообразные события.

А так, мы установили рекорд средней посещаемости в РПЛ – 48 244 зрителя на матче, что выше средней посещаемости во всех ведущих европейских лигах. В Германии – 43 000, в Англии – 38, в Испании – 26, в Италии – 23, во Франции – 22,7. То есть «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться.

За счёт чего удалось добиться таких результатов в короткое время? Очень непросто входить в клуб в середине сезона, но в «Зените» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб, хорошая администрация. Было приятно со всеми работать. Все новые вещи получили поддержку и были осуществлены. Клуб будет развиваться и в дальнейшем.

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Все комментарии
классный руководитель
классный руководитель ответил МКС
   329 / 831
сегодня в 14:57
Расстрою тебя В половине городов России Есть команды под названием Спартак А зенит один одинешенек А еще выйди за пределы лен области Скажи что ты единоросс, у тебя акции газпрема и ты болеешь за зенит Ну если не убьют, то в море нечистот точно утонешь
Упал)))) Славнов из квартиры выйти боится, а ты его за пределы области отправляешь)))
parallels
parallels
   1 / 831
сегодня в 14:52
после прочтения стало нестерпимо стыдно за спартак-9333!
МКС
МКС ответил Balanenok
   17 / 831
сегодня в 14:45
Не только работники АЗС, почти весь народ в стране понятия не имеют что такое спартак.
Расстрою тебя

В половине городов России

Есть команды под названием Спартак

А зенит один одинешенек

А еще выйди за пределы лен области

Скажи что ты единоросс, у тебя акции газпрема и ты болеешь за зенит

Ну если не убьют, то в море нечистот точно утонешь
Balanenok
Balanenok ответил МапС
   45 / 831
сегодня в 14:38
Расстрою тебя. Работники АЗС Лукойла в подавляющем большинстве понятия не имеют, кто такой Федун и какое отношение Лукойл имеет к Спартаку. Заправляюсь на этих заправках в Московской, Владимирской, Ивановской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях. Спрашиваю народ - а он не в курсах. Вот типа так.
Не только работники АЗС, почти весь народ в стране понятия не имеют что такое спартак.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 831
сегодня в 14:29
Надо удачно выступить в Лиге Чемпионов.
severnyj84
severnyj84
   41 / 831
сегодня в 14:29
Кто развивается, а кто лайкает и разлагается.
МапС
МапС ответил Don trambon
   50 / 831
сегодня в 14:28
федунанчику придётся ещё больше сетей АЗС открывать и нанимать больше персонала, что бы работников АЗС насильно на открывашку загонять, повышая посещаемость. гыыгыг
Расстрою тебя. Работники АЗС Лукойла в подавляющем большинстве понятия не имеют, кто такой Федун и какое отношение Лукойл имеет к Спартаку. Заправляюсь на этих заправках в Московской, Владимирской, Ивановской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях.
Спрашиваю народ - а он не в курсах. Вот типа так.
МапС
МапС
   50 / 831
сегодня в 14:19
Клонов развели, сливающих матчи, вот и всё развитие. А где воспитанники? В Зените-2, спущенном в унитаз?
Don trambon
Don trambon
   83 / 831
сегодня в 14:17
федунанчику придётся ещё больше сетей АЗС открывать и нанимать больше персонала, что бы работников АЗС насильно на открывашку загонять, повышая посещаемость. гыыгыг
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил Морозовский
сегодня в 14:06
БАСНИ КРЫЛОВА!!!
У Спартака, от Кононова про ЛЧ!)))
Морозовский
Морозовский
   22 / 831
сегодня в 14:05
БАСНИ КРЫЛОВА!!!
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