Президент «Зенита»: «Мы продолжим развиваться»

Президент «Зенита» Александр Медведев доволен выступлением команды в прошедшем сезоне.

Главный спортивный итог сезона заключается в том, что мы стали чемпионами. Но помимо этого мы очень горды рекордами в области посещаемости. Наши игры посетили 1 199 896 человек. Называю число так точно, потому что для нас каждый болельщик дорог, мы очень гордимся всеми. А если посчитать ещё два хоккейных матча и концерт группы «Ленинград», это 1 364 832 зрителя! Мы будем продолжать такую практику, проводить концерты. В декабре на «Газпром Арене» проведём теннисные матчи с участием мировых звёзд. Будут и другие разнообразные события.

А так, мы установили рекорд средней посещаемости в РПЛ – 48 244 зрителя на матче, что выше средней посещаемости во всех ведущих европейских лигах. В Германии – 43 000, в Англии – 38, в Испании – 26, в Италии – 23, во Франции – 22,7. То есть «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться.

За счёт чего удалось добиться таких результатов в короткое время? Очень непросто входить в клуб в середине сезона, но в «Зените» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб, хорошая администрация. Было приятно со всеми работать. Все новые вещи получили поддержку и были осуществлены. Клуб будет развиваться и в дальнейшем.