Артем Ребров: «Спасибо болельщикам»

Вратарь «Спартака» подвел итоги сезона для своей команды.

Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ . Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвёл. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие.