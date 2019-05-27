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Артем Ребров: «Спасибо болельщикам»

сегодня, 12:51

Вратарь «Спартака» Артем Ребров подвел итоги сезона для своей команды.

Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвёл. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы-лучшие 🔴⚪️ P.S. Прошу, держите себя в рамках приличия в комментариях ☝🏻☝🏻☝🏻Спасибо!

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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Все комментарии
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   4 / 835
сегодня в 13:37
Классно поддерживают, тебя тоже.
mat73
mat73
   171 / 835
сегодня в 13:29
Они ещё издеваются над нами своими красивыми словечками..
FILL3286
FILL3286
   6 / 835
сегодня в 13:17
зенит конечно это нечто
!
вчера на голубом вагончике смешили 247 бакланов((
ахах хах хахахахаххахахахха
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 835
сегодня в 12:54
У игроков Спартака только одно слово должно быть адресованное болельщикам: ИЗВИНИТЕ!
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