Артем Ребров: «Спасибо болельщикам»
Вратарь «Спартака» подвел итоги сезона для своей команды.
Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвёл. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие.
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вчера на голубом вагончике смешили 247 бакланов((
ахах хах хахахахаххахахахха
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вчера на голубом вагончике смешили 247 бакланов((
ахах хах хахахахаххахахахха