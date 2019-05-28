Перес опроверг слухи о Неймаре и Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о работе «сливочных» над трансферами нападающих «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Неймара.
Ни с Зиданом, ни с кем-либо ещё о Мбаппе и Неймаре я не разговаривал. Мы также не контактировали с Мбаппе и не будем этого делать. В прошлом году мы уже говорили о том, что не собирались подписывать этих игроков. В этом году ситуация не изменилась.
Если же мы заинтересуемся кем-либо, то будем разговаривать с клубом футболиста.
Напомним, в марте этого года на вопрос о том, кого бы Перес выбрал между Мбаппе и Неймаром, глава «Реала» ответил: «Обоих».