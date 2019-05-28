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Перес опроверг слухи о Неймаре и Мбаппе

сегодня, 05:26

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о работе «сливочных» над трансферами нападающих «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Неймара.

Ни с Зиданом, ни с кем-либо ещё о Мбаппе и Неймаре я не разговаривал. Мы также не контактировали с Мбаппе и не будем этого делать. В прошлом году мы уже говорили о том, что не собирались подписывать этих игроков. В этом году ситуация не изменилась.

Если же мы заинтересуемся кем-либо, то будем разговаривать с клубом футболиста.

Напомним, в марте этого года на вопрос о том, кого бы Перес выбрал между Мбаппе и Неймаром, глава «Реала» ответил: «Обоих».

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ДСА
ДСА
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сегодня в 05:48
Даже для Реала дорого.
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