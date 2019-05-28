Часть игроков, руководства и фанатов «Барсы» не хотят перехода Гризманна

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Нападающий «Атлетико» , которого СМИ активно сватают в «Барселону», недавно объявил о своём уходе из мадридского клуба. Однако трансфер 28-летнего француза может не состояться.

По информации источника, есть причины, по которым переход игрока может сорваться. Все они связаны с прошлогодними переговорами о трансфере Гризманна в каталонский клуб. Из-за отказа форварда присоединиться к «сине-гранатовым» прошлым летом Гризманна не хотят видеть в команде некоторые члены совета директоров, а также часть игроков и болельщиков «Барселоны».

Недавно сообщалось о том, что за Гризманна готов побороться «Манчестер Юнайтед».