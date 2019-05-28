ГлавнаяНовости

Часть игроков, руководства и фанатов «Барсы» не хотят перехода Гризманна

сегодня, 03:01

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, которого СМИ активно сватают в «Барселону», недавно объявил о своём уходе из мадридского клуба. Однако трансфер 28-летнего француза может не состояться.

По информации источника, есть причины, по которым переход игрока может сорваться. Все они связаны с прошлогодними переговорами о трансфере Гризманна в каталонский клуб. Из-за отказа форварда присоединиться к «сине-гранатовым» прошлым летом Гризманна не хотят видеть в команде некоторые члены совета директоров, а также часть игроков и болельщиков «Барселоны».

Недавно сообщалось о том, что за Гризманна готов побороться «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЖурналист: «Переход де Лигта в „Барселону“ под угрозой срыва»
Сегодня, 01:26 Комментарии4
Слухи«Наполи» заплатит за Ди Лоренцо 10 млн евро
Сегодня, 00:42 Комментарии0
Слухи«Барселона» готова расстаться с Луисом Суаресом
Вчера, 21:18 Комментарии13
СлухиПСЖ интересуется игроком «Ливерпуля»
Вчера, 13:21 Комментарии7
Слухи«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Маркоса Рохо
26 мая Комментарии5
Слухи«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Тилеманса
26 мая Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100