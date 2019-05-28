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Перес: «Конфликта с Рамосом нет. Я просто не могу отпустить его бесплатно»

сегодня, 03:44

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном уходе капитана команды Серхио Рамоса и опроверг информацию о конфликте с 33-летним защитником.

Конфликт? Ничего не было.

Люди из его окружения сообщили мне, что у Серхио есть очень хорошее предложение от китайского клуба, но он не может оформить этот трансфер из-за действующих у них правил.

Что я ещё могу сказать ему кроме того, что «Реал» не может позволить своему капитану уйти бесплатно? Это был бы опасный прецедент. Всё предельно искренне. Я с большой любовью отношусь к Рамосу. Я сделал для него всё, что только мог. Сделать больше просто не представлялось возможным.

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