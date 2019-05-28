Мхитаряну советовали не демонстрировать флаг Армении в Баку.

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян в интервью CNN прокомментировал ситуацию с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.
По нашим сведениям, Мхитаряну «посоветовали» не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы «Арсенала» в финале. Это недопустимо.
Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме.
Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг.
Вообще не люблю в спорте политику, как и у нас в России часто смешивают по отношении к той же Украине и наоборот, это всё лишнее
Вообще не люблю в спорте политику, как и у нас в России часто смешивают по отношении к той же Украине и наоборот, это всё лишнее
Если он не собирается ехать на финал ЛЕ, то как он будет демонстрировать флаг Армении в Баку) разве только-Skype.
Если он не собирается ехать на финал ЛЕ, то как он будет демонстрировать флаг Армении в Баку) разве только-Skype.