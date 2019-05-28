Мхитаряну советовали не демонстрировать флаг Армении в Баку.

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян в интервью CNN прокомментировал ситуацию с полузащитником «Арсенала» , который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

По нашим сведениям, Мхитаряну «посоветовали» не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы «Арсенала» в финале. Это недопустимо.

Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме.

Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг.