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Мхитаряну советовали не демонстрировать флаг Армении в Баку

сегодня, 12:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян в интервью CNN прокомментировал ситуацию с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

По нашим сведениям, Мхитаряну «посоветовали» не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы «Арсенала» в финале. Это недопустимо. 

Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме.

Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Van Vanovich
   177 / 833
сегодня в 13:43
Я в это д...мо не лезу
Van Vanovich
Van Vanovich ответил anfield1984
   242 / 833
сегодня в 13:36
Эх, вот если бы Азербайджан так же яростно защищали свои земли, как не пускают Мхитаряна на финал ЛЕ, то может быть конфликт был исчерпан
Армению поддерживает Россия.
Romeo 777
Romeo 777 ответил anfield1984
   136 / 833
сегодня в 13:18
Ну может я и не в теме. Но каким бы я не был тигром, если у меня есть голова на плечах, ни за что не полез бы в клетку к львам. Даже если директор зоопарка не против
Факты таковы, что другие спортсмены из Армении приезжали неоднократно, и так же спокойно уезжали, притом в футболе охрана на совершенно другом уровне. Не приехал так не приехал, просто не надо делать из Генриха жертву и великомученика, это сугубо его решение (или семейное).
Вообще не люблю в спорте политику, как и у нас в России часто смешивают по отношении к той же Украине и наоборот, это всё лишнее
112910315
112910315
   2 / 833
сегодня в 13:16
Мхитаряну советовали не демонстрировать флаг Армении в Баку.

Если он не собирается ехать на финал ЛЕ, то как он будет демонстрировать флаг Армении в Баку) разве только-Skype.
anfield1984
anfield1984 ответил Romeo 777
   177 / 833
сегодня в 13:08
Ну может я и не в теме. Но каким бы я не был тигром, если у меня есть голова на плечах, ни за что не полез бы в клетку к львам. Даже если директор зоопарка не против
Romeo 777
Romeo 777 ответил anfield1984
   136 / 833
сегодня в 13:02
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён
Ты вообще в теме или нет? Генриху НИКТО не запрещал прилетать на финал и играть, об этом МИД Азербайджана и официальный посол в Великобритании об этом заявляли и гарантировали полную безопасность. И ещё второй момент, спортсмены из Армении спокойно приезжают на соревнования проводимые в Азербайджане. Это факты
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   199 / 833
сегодня в 13:01
слишком много шумихи
anfield1984
anfield1984 ответил Romeo 777
   177 / 833
сегодня в 12:58
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён
311
311
   38 / 833
сегодня в 12:54
Вся эта шумиха лишь для привлечения внимания общественности! Но нам как-то накакать!)
Romeo 777
Romeo 777 ответил anfield1984
   136 / 833
сегодня в 12:50
Эх, вот если бы Азербайджан так же яростно защищали свои земли, как не пускают Мхитаряна на финал ЛЕ, то может быть конфликт был исчерпан
А кто не пускает/пускал Мхитаряна на финал? может мы что-то упустили тут
anfield1984
anfield1984
   177 / 833
сегодня в 12:46
Эх, вот если бы Азербайджан так же яростно защищали свои земли, как не пускают Мхитаряна на финал ЛЕ, то может быть конфликт был исчерпан
cska plus
cska plus
   6 / 833
сегодня в 12:40
Он в любом случае не поехал в Баку.
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