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Газидис не стал комментировать будущее Гаттузо

сегодня, 00:50
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис после матча 38-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) не стал комментировать будущее в команде рулевого «россонери» Дженнаро Гаттузо.

Победа не позволила «Милану» попасть в Лигу чемпионов, поскольку в параллельных матчах «Интер» и «Аталанта» тоже добыли по 3 очка.

Несмотря на победу, мы разочарованы, что не смогли попасть в Лигу чемпионов.

Тем не менее команда боролась до самого конца, и я хочу поблагодарить всех за их усилия в преодолении трудностей, которые возникали из-за различных травм и некоторых неудач.

Уверен, что «Милан» продолжит расти и добиваться успеха. Я был впечатлен поддержкой наших болельщиков в течение всего сезона.

В ближайшие несколько дней мы проведем полный анализ сезона и распланируем следующие шаги, чтобы прогресс клуба продолжился.

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Шишанутый
Шишанутый
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сегодня в 00:52
Хороший сезон для Милана, боролись за Лч до последнего тура. Прогрес команды при Гаттузо очевиден, будет ошибкой убрать его.
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