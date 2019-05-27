Газидис не стал комментировать будущее Гаттузо

сегодня, 00:50

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис после матча 38-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) не стал комментировать будущее в команде рулевого «россонери» .

Победа не позволила «Милану» попасть в Лигу чемпионов, поскольку в параллельных матчах «Интер» и «Аталанта» тоже добыли по 3 очка.