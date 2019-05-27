Газидис не стал комментировать будущее Гаттузо

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис после матча 38-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) не стал комментировать будущее в команде рулевого «россонери» Дженнаро Гаттузо.
Победа не позволила «Милану» попасть в Лигу чемпионов, поскольку в параллельных матчах «Интер» и «Аталанта» тоже добыли по 3 очка.
Несмотря на победу, мы разочарованы, что не смогли попасть в Лигу чемпионов.
Тем не менее команда боролась до самого конца, и я хочу поблагодарить всех за их усилия в преодолении трудностей, которые возникали из-за различных травм и некоторых неудач.
Уверен, что «Милан» продолжит расти и добиваться успеха. Я был впечатлен поддержкой наших болельщиков в течение всего сезона.
В ближайшие несколько дней мы проведем полный анализ сезона и распланируем следующие шаги, чтобы прогресс клуба продолжился.