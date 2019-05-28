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Матч последнего тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» мог быть нечестным

сегодня, 16:30
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Матч 38-го тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» (0:2) попал под подозрение полиции, у которой есть основания считать, что некоторые футболисты могли сдать игру в угоду своим ставкам.

Перед последним туром «Валенсии» необходима была победа, чтобы наверняка попасть в Лигу чемпионов, чего «Лос Чес» и добились, хотя оба мяча были забиты после странных ошибок хозяев.

Считается, что сами клубы не были в сговоре, однако некоторые игроки ради выигрыша у букмекеров могли сдать матч. На данную игру были зафиксированы более крупные ставки, чем это обычно происходит.

В стартовом составе хозяев на эту встречу вышел защитник Борха Фернандес, который сегодня утром был арестован полицией.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   575 / 831
сегодня в 16:37
Не отбирайте ЛЧ у Черышева!
Igo0rek
Igo0rek
   198 / 831
сегодня в 16:32
Ну что Тебас? Так много совал свой нос в дела других клубов, что проморгал коррупцию в своей лиге. А быть может он и сам причастен.
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