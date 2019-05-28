Матч последнего тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» мог быть нечестным

сегодня, 16:30

Матч 38-го тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» (0:2) попал под подозрение полиции, у которой есть основания считать, что некоторые футболисты могли сдать игру в угоду своим ставкам.

Перед последним туром «Валенсии» необходима была победа, чтобы наверняка попасть в Лигу чемпионов, чего «Лос Чес» и добились, хотя оба мяча были забиты после странных ошибок хозяев.

Считается, что сами клубы не были в сговоре, однако некоторые игроки ради выигрыша у букмекеров могли сдать матч. На данную игру были зафиксированы более крупные ставки, чем это обычно происходит.

В стартовом составе хозяев на эту встречу вышел защитник , который сегодня утром был арестован полицией.