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Подбельцев: «Игроки других клубов говорили, как им „Урожай“ деньги подвёз»

15 мая 2019, 05:33
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)3 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

Нападающий «Чайки» Александр Подбельцев прокомментировал скандал вокруг матча 27-го тура ПФЛ в зоне ЮГ между его командой и «Черноморцем» (3:1).

Ранее гендиректор «Урожая», конкурента «Чайки» по турнирной таблице, Дмитрий Градиленко намекнул на то, что игра могла носить договорной характер.

Скажу так, честно и искренне. Да, [в «Черноморце»] есть люди, которые были моими партнёрами в «Афипсе», но это молодые и перспективные игроки, с которыми, по сути, не могли договориться. Им не нужно рушить свою карьеру. Они все это понимают. «Черноморец» — наш конкурент, мы с ними в контрах были всегда. Они в принципе сдать не могли. Это бред! Мы выиграли закономерно. 

У нас прожектора расположены так, что если подача с полуфланга, то они реально слепят прямо в лицо, но видно даже на видео, что игрок сбрасывал мяч вратарю, даже когда я его принял, не было стопроцентного момента, что гол будет. 

Посмотрите все матчи «Урожая», как они проходят своих соперников. Почти в каждом матче пенальти. И голы в дополнительное время, даже когда время закончилось, судья ждёт гола. Посмотрите матч «Урожай» – «Ангушт». Когда игрок «Ангушта» целенаправленно сбивает соперника! Просто посмотрите матчи. И посмотрите наши. 

О какой сдаче идёт речь? Вы что? Это цирк. Мы хотим выйти по спортивному принципу. Ко мне игроки других команд подходят и говорят, что «Урожай» подвёз им деньги. Что выходили на их руководство. У нас президент очень важный и ответственный человек. Мы его уважаем, он никогда не пойдёт на такое. 

Люди в комментариях [в «инстаграме» Градиленко], Шалимов… Это всё друзья Градиленко и Писарева (Прим. – главного тренера «Урожая»). Им важно, чтобы они вышли любыми путями [в ФНЛ].

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   184 / 840
17 мая в 00:55
Пускай Кубань вспомнит как они продались за телевизоры Таврии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 13:18
Позорный дог. Посмотрите на это, защитник "Черноморца" уверенно выводит игрока "Чайки" на удар, и тот забивает гол (на 3 минуте 52 секунде)

Террпсихора
Террпсихора ответил mikysss
15 мая в 09:37
и это конь копытом бьет после 4-6 с Мордовией??? Я думаю копейки которые Урожай "раздает" меркнут с весом и размером чемодана который гиннер в той игре в перерыве занес в раздевалку Мордовии
Вспомнил то, пересмотри матч свиней с Ахматом этой весной, там ещё до матча с чемоданом бегали..
Garrincha58
Garrincha58
   395 / 840
15 мая в 09:01
зачем в Краснодаре опять вторую команду создавать она нужна лишь для отмывания бабла админресурсом края что ли? через Краснодар ничего не отмоешь, а тут моно
Djon_V
Djon_V
   268 / 840
15 мая в 08:49
Как тут не вспомнить Уткина, со словами про команду Кубанько
mikysss
mikysss ответил cska plus
   70 / 840
15 мая в 08:31
Уже открыто говорят, федун всех заражает.
и это конь копытом бьет после 4-6 с Мордовией??? Я думаю копейки которые Урожай "раздает" меркнут с весом и размером чемодана который гиннер в той игре в перерыве занес в раздевалку Мордовии
STVA 1
STVA 1 ответил LOpp
   39 / 840
15 мая в 08:14
По жизни...
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 07:05
А что за писарев - не пупсик ли? И конечно чемоданы.
LOpp
LOpp
   16 / 840
15 мая в 06:31
Кубань как не назови, все равно какая-то мутная команда.
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 06:28
Война компромата началась.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 06:08
Уже открыто говорят, федун всех заражает.
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