Подбельцев: «Игроки других клубов говорили, как им „Урожай“ деньги подвёз»

Нападающий «Чайки» прокомментировал скандал вокруг матча 27-го тура ПФЛ в зоне ЮГ между его командой и «Черноморцем» (3:1).

Ранее гендиректор «Урожая», конкурента «Чайки» по турнирной таблице, Дмитрий Градиленко намекнул на то, что игра могла носить договорной характер.

Скажу так, честно и искренне. Да, [в «Черноморце»] есть люди, которые были моими партнёрами в «Афипсе», но это молодые и перспективные игроки, с которыми, по сути, не могли договориться. Им не нужно рушить свою карьеру. Они все это понимают. «Черноморец» — наш конкурент, мы с ними в контрах были всегда. Они в принципе сдать не могли. Это бред! Мы выиграли закономерно.

У нас прожектора расположены так, что если подача с полуфланга, то они реально слепят прямо в лицо, но видно даже на видео, что игрок сбрасывал мяч вратарю, даже когда я его принял, не было стопроцентного момента, что гол будет.

Посмотрите все матчи «Урожая», как они проходят своих соперников. Почти в каждом матче пенальти. И голы в дополнительное время, даже когда время закончилось, судья ждёт гола. Посмотрите матч «Урожай» – «Ангушт». Когда игрок «Ангушта» целенаправленно сбивает соперника! Просто посмотрите матчи. И посмотрите наши.

О какой сдаче идёт речь? Вы что? Это цирк. Мы хотим выйти по спортивному принципу. Ко мне игроки других команд подходят и говорят, что «Урожай» подвёз им деньги. Что выходили на их руководство. У нас президент очень важный и ответственный человек. Мы его уважаем, он никогда не пойдёт на такое.