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«Чайка» выступила с официальным заявлением по обвинению в договорном матче

16 мая 2019, 22:38
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)3 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

Пресс-служба ФК «Чайка» опубликовала заявление в связи с обвинением команды в проведении договорного матча.

Напомним, команда из села Песчанокопское обыграла «Черноморец» (3:1) в поединке 27-го тура зоны «Юг» в ПФЛ, и некоторые эпизоды встречи могут показаться подозрительными.

По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК «Чайка» и в его лице – весь коллектив.

Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем. 

ФК «Чайка» считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения. 

В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК «Чайка» и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности.

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Все комментарии
Александр Попов 4
Александр Попов 4 ответил Виталий Козлов
17 мая в 12:23
Говорить можно что хочешь,где факты?
Сказали же, что есть основания так считать. Значит, факты будут переданы в МВД. В интересах следствия их сейчас никто не будет вываливать на всеобщее обсуждение
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Шишанутый
   186 / 843
17 мая в 00:58
Можно легко,нет желания,да и имидж не хотят портить.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
17 мая в 00:25
Доказать договорняк практически не возможно. Вот напремер все знают что Швеция-Дания 2-2 это договорняк но не кто не доказал.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
17 мая в 00:11
Просто разговоры .
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
16 мая в 23:51
У Чайки есть все шансы попасть в РПЛ, где со спартаком аферничать будет.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   424 / 843
16 мая в 23:10
Говорить можно что хочешь,где факты?
dargo
dargo
   839 / 843
16 мая в 23:05
хотя не видел ни одной игры этих команд, но смотрю на таблицу и вижу, что "Чаика" лидер по всем показателям и не верю, что это команда причастна к договорняку - нет необходимости, скорее всего это козни "Урожая"
GooSe25
GooSe25
   621 / 843
16 мая в 22:54
Лучше предупредили бы о договорняке.. я бы крупно поставил ..
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   424 / 843
16 мая в 22:48
Чушь какая то.
Albasin
Albasin
   17 / 843
16 мая в 22:47
Кто ж признается.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
16 мая в 22:46
я уж думал прокурор Чайка покаялся
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