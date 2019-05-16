«Чайка» выступила с официальным заявлением по обвинению в договорном матче

Пресс-служба ФК «Чайка» опубликовала заявление в связи с обвинением команды в проведении договорного матча.

Напомним, команда из села Песчанокопское обыграла «Черноморец» (3:1) в поединке 27-го тура зоны «Юг» в ПФЛ , и некоторые эпизоды встречи могут показаться подозрительными.

По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК «Чайка» и в его лице – весь коллектив.

Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.

ФК «Чайка» считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.