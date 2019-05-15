Дюков не исключил, что матч «Чайка» - «Черноморец» мог быть договорным

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что результат матча ПФЛ «Чайка» - «Черноморец» мог носить договорной характер.

Мы изучаем информацию о матче зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» - «Черноморец». У нас есть основания полагать, что его результат - неспортивный. РФС направил заявление в МВД и просим министерство провести соответствующую проверку.

Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов.