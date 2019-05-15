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Дюков не исключил, что матч «Чайка» - «Черноморец» мог быть договорным

15 мая 2019, 19:11
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)3 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что результат матча ПФЛ «Чайка» - «Черноморец» мог носить договорной характер.

Мы изучаем информацию о матче зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» - «Черноморец». У нас есть основания полагать, что его результат - неспортивный. РФС направил заявление в МВД и просим министерство провести соответствующую проверку.

Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Так Себе Аналитик
   551 / 840
15 мая в 22:45
100% позорный дог, посмотрите. 2-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" глядя (!) сбрасывает мяч сопернику под удар. 3-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" просто трусит рядом с игроком "Чайки" до ворот и смотрит, как им забивают гол. https://www.youtube.com/watch?v=RTdYkWMDYyQ
это не о чём не говорит,так же можно сказать что льёрис или кариус спецом всё делали,за последние два месяца с десяток таких моментов можно набрать у топ клубов,а вот дюков лучше проверил допустим игру зенит-уфа,хотя не правильно написал там же уфа формально хозяйничала,а нету на детектор посадить
Шишанутый
Шишанутый ответил Так Себе Аналитик
   13 / 840
15 мая в 20:48
100% позорный дог, посмотрите. 2-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" глядя (!) сбрасывает мяч сопернику под удар. 3-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" просто трусит рядом с игроком "Чайки" до ворот и смотрит, как им забивают гол. https://www.youtube.com/watch?v=RTdYkWMDYyQ
Просто слабый команды это же даже не Фнл а еще ниже уровень чего ты от них хочеш. Если бы был дог я думаю то пенальти бы забили. И третий гол был не нужен. Дог обычно 2-1 играется.
juvefan28
juvefan28 ответил Так Себе Аналитик
15 мая в 19:51
100% позорный дог, посмотрите. 2-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" глядя (!) сбрасывает мяч сопернику под удар. 3-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" просто трусит рядом с игроком "Чайки" до ворот и смотрит, как им забивают гол. https://www.youtube.com/watch?v=RTdYkWMDYyQ
И пенальти смешной
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 19:49
Настоящие жоги катает федун.
CВИН
CВИН
   284 / 840
15 мая в 19:48
как будто Лапочкин судил
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
15 мая в 19:28
Такие команды нужно выгонять из чемпионата.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 19:19
100% позорный дог, посмотрите.

2-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" глядя (!) сбрасывает мяч сопернику под удар.
3-й гол "Чайки" - защитник "Черноморца" просто трусит рядом с игроком "Чайки" до ворот и смотрит, как им забивают гол.

КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 19:12
Сейчас Урожай начнут тянуть в ФНЛ правдами и неправдами.
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