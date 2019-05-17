Игрок «Енисея» Комолов: «В России предлагали сдать матч»

Полузащитник «Енисея» сообщил, что ему однажды предлагали деньги за сдачу матча.

В России предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались. Сколько — честно, не помню. Но нормально. К перерыву проигрываем с тем счетом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряженно. Капитан команды забегает в раздевалку и орет: «Вы что, взяли деньги?» Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги.