Игрок «Енисея» Комолов: «В России предлагали сдать матч»

Полузащитник «Енисея» Павел Комолов сообщил, что ему однажды предлагали деньги за сдачу матча.
В России предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались. Сколько — честно, не помню. Но нормально. К перерыву проигрываем с тем счетом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряженно. Капитан команды забегает в раздевалку и орет: «Вы что, взяли деньги?» Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги.
30-летний полузащитник в России выступал за молодежный состав «Зенита» (2006-2009), «Амкар» (2015-2018) и «Енисей» (с 2018 года).
Читай вась внимательней))
Читай вась внимательней))
Кто предлагал-то? Назови.
Если честный.
Кто предлагал-то? Назови.
Если честный.
К примеру если договорились бы только с командой Комолова предположим на счёт 0:2, а если пропустят третий? Команда соперника то не знает, что надо только два забивать. А деньги большие поставлены и пролёт.
Так, что в таких случаях договариваются с обеими командами и в случае если договорились ставят большую ставку. С одной командой смысла нет договариваться.
.3:1...3:2....4:2... ? это вообще бред, если с одной командой договорились, ну ладно с этими договорились они могут и 3 и 4 и 5 и 6 пропустить, а как будет пропускать те с кем не договорились? А если у тех не получится забить?
Так, что твоя теория с "это просто 3 очка в таблице...не более..." проваливается с треском. Чёрные игроки на тотале так никогда делать не будут, они хотят выиграть, а не проиграть.
К примеру если договорились бы только с командой Комолова предположим на счёт 0:2, а если пропустят третий? Команда соперника то не знает, что надо только два забивать. А деньги большие поставлены и пролёт.
Так, что в таких случаях договариваются с обеими командами и в случае если договорились ставят большую ставку. С одной командой смысла нет договариваться.
.3:1...3:2....4:2... ? это вообще бред, если с одной командой договорились, ну ладно с этими договорились они могут и 3 и 4 и 5 и 6 пропустить, а как будет пропускать те с кем не договорились? А если у тех не получится забить?
Так, что твоя теория с "это просто 3 очка в таблице...не более..." проваливается с треском. Чёрные игроки на тотале так никогда делать не будут, они хотят выиграть, а не проиграть.
В Италии за это могут круто привлечь. Тем более из слов "предлагали проиграть с определенным счетом" можно сделать вывод, что это игра на тотализаторе.
За это сажают там на долго. Это надо быть полным 56ом, такое рассказывать. Но у нас это даже всерьёз могут не воспринять.
В Италии за это могут круто привлечь. Тем более из слов "предлагали проиграть с определенным счетом" можно сделать вывод, что это игра на тотализаторе.
За это сажают там на долго. Это надо быть полным 56ом, такое рассказывать. Но у нас это даже всерьёз могут не воспринять.
Такое интервью нельзя воспринимать всерьёз. Когда на кону неплохая сумма, предлагали всего один раз в жизни, и не помнит, сколько предлагали. Вряд ли он помнит и команду, которая предлагала.
Такое интервью нельзя воспринимать всерьёз. Когда на кону неплохая сумма, предлагали всего один раз в жизни, и не помнит, сколько предлагали. Вряд ли он помнит и команду, которая предлагала.
Комолов успел и за Амкар поиграть, и за молодёжку Зенита, о чем и поведал:
— Ты рассказывал, что как-то раз при Игоре Чугайнове в молодежке «Зенита» пришел на тренировку нетрезвым.
— Было такое.
— А партнеров по команде нетрезвыми видеть доводилось?
—В дубле «Зенита»?
— Необязательно.
— Конечно, доводилось.
Один вопрос, в Зените все бухают что ли - от Ионова до Радимова?)
Комолов успел и за Амкар поиграть, и за молодёжку Зенита, о чем и поведал:
— Ты рассказывал, что как-то раз при Игоре Чугайнове в молодежке «Зенита» пришел на тренировку нетрезвым.
— Было такое.
— А партнеров по команде нетрезвыми видеть доводилось?
—В дубле «Зенита»?
— Необязательно.
— Конечно, доводилось.
Один вопрос, в Зените все бухают что ли - от Ионова до Радимова?)
Речь вообще не о команде против которой играл Комолов...
А о поражении именно с нужным счётом - который никому не нужен кроме "дельцов букмекерских" и название команды против которой играл в тот день Комолов - не имеет значения...хоть Барселона...ибо инициатива о нужном счёте исходила не от соперника...
Сопернику всё равно.....3:1...3:2....4:2....- это просто 3 очка в таблице...не более...
Речь вообще не о команде против которой играл Комолов...
А о поражении именно с нужным счётом - который никому не нужен кроме "дельцов букмекерских" и название команды против которой играл в тот день Комолов - не имеет значения...хоть Барселона...ибо инициатива о нужном счёте исходила не от соперника...
Сопернику всё равно.....3:1...3:2....4:2....- это просто 3 очка в таблице...не более...