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Игрок «Енисея» Комолов: «В России предлагали сдать матч»

17 мая 2019, 14:46

Полузащитник «Енисея» Павел Комолов сообщил, что ему однажды предлагали деньги за сдачу матча.

В России предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались. Сколько — честно, не помню. Но нормально. К перерыву проигрываем с тем счетом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряженно. Капитан команды забегает в раздевалку и орет: «Вы что, взяли деньги?» Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги.

30-летний полузащитник в России выступал за молодежный состав «Зенита» (2006-2009), «Амкар» (2015-2018) и «Енисей» (с 2018 года).

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 04:03
Только свиньи могли такое предложить, другие врядли.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Морозовский
17 мая в 23:53
😂😂😂
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 23:27
Посмотрели, что играл в молодёжке "Зенита" - значит можно смело предлагать!
Palex
Palex ответил makkie
   60 / 843
17 мая в 21:23
Новости читать надо, а не вопросы впустую задавать...
Тебе взрослеть надо. Есть такое правило неписсаное,что если ты с человеком не пил и не наливал ему,то не 66 его и бухариком называть. А то,эта пресса,как бабы базарные,да и ты туда же.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил LOpp
   318 / 843
17 мая в 20:36
Опять Зенит, сколько можно позориться?(((
На второй тайм вышли злые и забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги.
Читай вась внимательней))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
17 мая в 20:27
Честный парень.
Кто предлагал-то? Назови.
Если честный.
1 команда
1 команда
   94 / 843
17 мая в 19:04
Комолов решил попиариться, набить себе цену.
cska1948
cska1948 ответил handreb
   114 / 843
17 мая в 18:37
Неужели предлагали проиграть 7-0?
Нет, это Ливер СпаМу предлагал 7:0.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   10 / 843
17 мая в 18:24
Ты вообще читаешь что ниже названия ветки....??? Речь вообще не о команде против которой играл Комолов... А о поражении именно с нужным счётом - который никому не нужен кроме "дельцов букмекерских" и название команды против которой играл в тот день Комолов - не имеет значения...хоть Барселона...ибо инициатива о нужном счёте исходила не от соперника... Сопернику всё равно.....3:1...3:2....4:2....- это просто 3 очка в таблице...не более...
А вот тут ты в корне не прав! Команда соперника тоже важна, ибо если договариваются на точный счёт, то договариваются с обеими командами.
К примеру если договорились бы только с командой Комолова предположим на счёт 0:2, а если пропустят третий? Команда соперника то не знает, что надо только два забивать. А деньги большие поставлены и пролёт.
Так, что в таких случаях договариваются с обеими командами и в случае если договорились ставят большую ставку. С одной командой смысла нет договариваться.
.3:1...3:2....4:2... ? это вообще бред, если с одной командой договорились, ну ладно с этими договорились они могут и 3 и 4 и 5 и 6 пропустить, а как будет пропускать те с кем не договорились? А если у тех не получится забить?
Так, что твоя теория с "это просто 3 очка в таблице...не более..." проваливается с треском. Чёрные игроки на тотале так никогда делать не будут, они хотят выиграть, а не проиграть.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 18:11
По идее нужно провести расследования и на детекторе проверить сказанное Комоловым.
В Италии за это могут круто привлечь. Тем более из слов "предлагали проиграть с определенным счетом" можно сделать вывод, что это игра на тотализаторе.
За это сажают там на долго. Это надо быть полным 56ом, такое рассказывать. Но у нас это даже всерьёз могут не воспринять.
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 17:59
...Сколько — честно, не помню. Но нормально...

Такое интервью нельзя воспринимать всерьёз. Когда на кону неплохая сумма, предлагали всего один раз в жизни, и не помнит, сколько предлагали. Вряд ли он помнит и команду, которая предлагала.
makkie
makkie ответил Palex
   18 / 843
17 мая в 17:52
Ты им наливал?
Новости читать надо, а не вопросы впустую задавать...
handreb
handreb
   66 / 843
17 мая в 17:50
Неужели предлагали проиграть 7-0?
wingback
wingback
   168 / 843
17 мая в 17:29
Хряки предлагали как пить дать, больше некому...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
17 мая в 17:18
Кальчополи по русски какое то)))
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 17:06
Опять Зенит, сколько можно позориться?(((
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
17 мая в 17:02
Молодец, Павел, что не повелся на поводу! В итоге сохранил себе честь, пусть при этом немного потерял в деньгах.
Palex
Palex ответил makkie
   60 / 843
17 мая в 17:00
Ты им наливал?
fanilich
fanilich
   220 / 843
17 мая в 16:34
Только наивные начинают рассуждают ,что нет договорных матчей,что БК конторы просто любят спорт и являются спонсорами фк клубов и спортивных мероприятий,и что футболисты" кристально" честные бьются за родной клуб, если это так можно назвать (своих воспитанников в клубах 1-2 и то на скамейке ),и что судьи бегают такие не подкупные и" справедливые",и что детско-юношеский спорт и футбол развиваются в правильном направлении,и что в России богатые не воруют а зарабатывают честным бизнесом и трудом,и что суды и судьи у нас самые "гуманные"и справедливые,и что пенсионеры в нашей стране самые" счастливые" и уважаемые и окружены заботой государства и у малых детей "светлое" будущее.
vinyardrip
vinyardrip ответил Jeck Denielse
   218 / 843
17 мая в 16:08
Ты вообще читаешь что ниже названия ветки....??? Речь вообще не о команде против которой играл Комолов... А о поражении именно с нужным счётом - который никому не нужен кроме "дельцов букмекерских" и название команды против которой играл в тот день Комолов - не имеет значения...хоть Барселона...ибо инициатива о нужном счёте исходила не от соперника... Сопернику всё равно.....3:1...3:2....4:2....- это просто 3 очка в таблице...не более...
Четать — слижком сложна)
makkie
makkie ответил Palex
   18 / 843
17 мая в 16:00
Ты кому этот вопрос задаешь?
Ну, скажем, это риторический вопрос или констатация факта - как удобнее)
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
17 мая в 15:59
"В России предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались." А почему всей командой в правоохранительные органы не обратились с заявлениями? Кристально честные Вы наши, подвиг совершили.
abrek123
abrek123
   121 / 843
17 мая в 15:54
Ух тут сколько про Спартак написали)))Когда игрок говорит нужный счет и ни какой другой нужен это явно букмекеры..Вот так и дурят народ,собирают баблишко и смотрят где лучше наживемся тот результат и происходит, а то что команда в 100 раз лучше играет другой и должна 99 раз 100 побеждать уже некого не волнует все деньги прибыль навар обман...Что со страной сотворили где прекрасный СССР со своей справедливостью и честностью верните ироды)))
Palex
Palex ответил makkie
   60 / 843
17 мая в 15:51
Ты кому этот вопрос задаешь?
VV V
VV V
   306 / 843
17 мая в 15:49
" давали деньги, а сколько не помню...." - олигофрен, даже придумать не может.....
Aljban
Aljban ответил makkie
   332 / 843
17 мая в 15:44
Эй, эГсперты, а с чего все решили, что речь про Енисей? Комолов успел и за Амкар поиграть, и за молодёжку Зенита, о чем и поведал: — Ты рассказывал, что как-то раз при Игоре Чугайнове в молодежке «Зенита» пришел на тренировку нетрезвым. — Было такое. — А партнеров по команде нетрезвыми видеть доводилось? —В дубле «Зенита»? — Необязательно. — Конечно, доводилось. Один вопрос, в Зените все бухают что ли - от Ионова до Радимова?)
Сам сочинил?
makkie
makkie
   18 / 843
17 мая в 15:39
Эй, эГсперты, а с чего все решили, что речь про Енисей?
Комолов успел и за Амкар поиграть, и за молодёжку Зенита, о чем и поведал:

— Ты рассказывал, что как-то раз при Игоре Чугайнове в молодежке «Зенита» пришел на тренировку нетрезвым.

— Было такое.

— А партнеров по команде нетрезвыми видеть доводилось?

—В дубле «Зенита»?

— Необязательно.

— Конечно, доводилось.

Один вопрос, в Зените все бухают что ли - от Ионова до Радимова?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавриленко
   4 / 843
17 мая в 15:27
Ничего, что Комолов играл за Амкар в 2015-2018 годы? Позор зениту!
Ты вообще читаешь что ниже названия ветки....???
Речь вообще не о команде против которой играл Комолов...
А о поражении именно с нужным счётом - который никому не нужен кроме "дельцов букмекерских" и название команды против которой играл в тот день Комолов - не имеет значения...хоть Барселона...ибо инициатива о нужном счёте исходила не от соперника...
Сопернику всё равно.....3:1...3:2....4:2....- это просто 3 очка в таблице...не более...
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 15:26
Только свиньи такое могли предложить, всем известно, что честно свиньи не выиграли ни одного матча.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 15:25
Но на второй матч против Спартака всё таки уламали)))))))
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