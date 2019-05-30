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«Интер» объявил об отставке Спаллетти

сегодня, 11:46

Пресс-служба «Интера» опубликовала краткую новость о том, что Лучано Спаллетти с сегодняшнего дня больше не является главным тренером команды. Причины, по которым сотрудничество было прекращено, не разглашаются.

В минувшем сезоне миланский клуб занял 4-е место в Серии А, что позволяет ему принять участие в Лиге чемпионов.

Ожидается, что новым тренером «нерадзурри» станет Антонио Конте.

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
   758 / 818
сегодня в 12:48
Спасибо, фантомас за выход из глубокого кризиса!!! Удачи ему в дальнейших начинаниях!

Надеюсь с париком ИнтерГранде будет бороться за скудетто!!!
ermak6848
ermak6848
   151 / 818
сегодня в 12:45
В их итальянской кухне сложно со стороны разобраться кто - кому нужен..!?
ДСА
ДСА
   102 / 818
сегодня в 12:45
4 место дает право на квалификацию Лиги Чемпионов и не факт что они ее пройдут.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:43
Несмотря на то, что многие источники утверждали о намерении "Интера" уволить Лучано Спаллетти не ранее пятницы, это случилось в четверг. Официальный сайт нерадзурри сообщает, что с сегодняшнего дня он более не является тренером миланского клуба.

Пробыв у руля команды 2 сезона и выведя её в обоих случаях в ЛЧ, тем не менее руководством было принято решение расстаться со Спаллетти. Ему на смену придёт Антонио Конте. Который уже находится в столице Ломбардии и подписал с чёрно-синими 3-летний контракт.


Несмотря на гол забитый в матче с "Эмполи" будущее Бальде Диао Кейта более не связано с "Интером". Нерадзурри не намерены выкупать сенегальца за оговоренные прошлым летом с "Монако" 34 миллиона евро.

Но и в стане монегасков вингер вряд ли останется. Как сообщает Sky Sports целый ряд клубов из АПЛ заинтересованы в его услугах. По заверениям телеканала сам игрок будет не против перебраться в Англию.




Вчера в Милан прибыл Антонио Конте. По слухам тренер уже подписал с "Интером" 3-летний контракт. А также обсудил с представителями нерадзурри людей, которые войдут в его штаб.

Интересно, что кандидатура Габриеле Ориали не была затронута в разговоре. Но как уверяет La Gazzetta dello Sport возвращение легенды миланцев в клуб уже дело решёное.

Сообщается, что Маротта лично выступил за ангажирование Леле. Который будет выполнять роль связующего звена между руководством и командой.

Ожидается, что после матчей сборной Италии против Греции и Боснии 8-го и 11-го июня Ориали оставит свою должность тим-менеджера. И начиная с 8-го июля, когда стартует предсезонка приступит к своим обязанностям в "Интере".


GdS: первый указ от Конте, в лице нового тренера, Икарди на выход..

Хоть официально граф еще не был назначен тренером Змей, но он уде поставил первую задачу менеджменту клуба - избавиться от Икарди. Игрок не подходит тренеру, в первую очередь, по моральным качествам.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 818
сегодня в 12:36
Хорошая весть для фанатов Интера. Давно надо было гнать этого фзирука!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Caniggia
   98 / 818
сегодня в 12:27
Если он такой нормальный,что его тогда из Интера погнали???
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM
сегодня в 12:25
Да вы ОФуели

Такой тренер
Caniggia
Caniggia
   54 / 818
сегодня в 12:14
Спартак, бери нормального тренера, пока не поздно, вместо Пиджака-физрука.
EAGuar As
EAGuar As
   112 / 818
сегодня в 12:12
Пусть будет так .
Charlie Scene
Charlie Scene
   288 / 818
сегодня в 12:11
ожидаемо , прощай Лучано!
beefs
beefs
   109 / 818
сегодня в 11:59
Допрыгался
нечитайло
нечитайло
   508 / 818
сегодня в 11:52
Хотели большего
kastites
kastites
   30 / 818
сегодня в 11:51
Может к нам вернётся
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