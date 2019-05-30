«Интер» объявил об отставке Спаллетти

сегодня, 11:46

Пресс-служба «Интера» опубликовала краткую новость о том, что с сегодняшнего дня больше не является главным тренером команды. Причины, по которым сотрудничество было прекращено, не разглашаются.

В минувшем сезоне миланский клуб занял 4-е место в Серии А, что позволяет ему принять участие в Лиге чемпионов.

Ожидается, что новым тренером «нерадзурри» станет Антонио Конте.