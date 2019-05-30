«Интер» объявил об отставке Спаллетти

Пресс-служба «Интера» опубликовала краткую новость о том, что Лучано Спаллетти с сегодняшнего дня больше не является главным тренером команды. Причины, по которым сотрудничество было прекращено, не разглашаются.
В минувшем сезоне миланский клуб занял 4-е место в Серии А, что позволяет ему принять участие в Лиге чемпионов.
Ожидается, что новым тренером «нерадзурри» станет Антонио Конте.
Надеюсь с париком ИнтерГранде будет бороться за скудетто!!!
Надеюсь с париком ИнтерГранде будет бороться за скудетто!!!
Пробыв у руля команды 2 сезона и выведя её в обоих случаях в ЛЧ, тем не менее руководством было принято решение расстаться со Спаллетти. Ему на смену придёт Антонио Конте. Который уже находится в столице Ломбардии и подписал с чёрно-синими 3-летний контракт.
Несмотря на гол забитый в матче с "Эмполи" будущее Бальде Диао Кейта более не связано с "Интером". Нерадзурри не намерены выкупать сенегальца за оговоренные прошлым летом с "Монако" 34 миллиона евро.
Но и в стане монегасков вингер вряд ли останется. Как сообщает Sky Sports целый ряд клубов из АПЛ заинтересованы в его услугах. По заверениям телеканала сам игрок будет не против перебраться в Англию.
Вчера в Милан прибыл Антонио Конте. По слухам тренер уже подписал с "Интером" 3-летний контракт. А также обсудил с представителями нерадзурри людей, которые войдут в его штаб.
Интересно, что кандидатура Габриеле Ориали не была затронута в разговоре. Но как уверяет La Gazzetta dello Sport возвращение легенды миланцев в клуб уже дело решёное.
Сообщается, что Маротта лично выступил за ангажирование Леле. Который будет выполнять роль связующего звена между руководством и командой.
Ожидается, что после матчей сборной Италии против Греции и Боснии 8-го и 11-го июня Ориали оставит свою должность тим-менеджера. И начиная с 8-го июля, когда стартует предсезонка приступит к своим обязанностям в "Интере".
GdS: первый указ от Конте, в лице нового тренера, Икарди на выход..
Хоть официально граф еще не был назначен тренером Змей, но он уде поставил первую задачу менеджменту клуба - избавиться от Икарди. Игрок не подходит тренеру, в первую очередь, по моральным качествам.
Пробыв у руля команды 2 сезона и выведя её в обоих случаях в ЛЧ, тем не менее руководством было принято решение расстаться со Спаллетти. Ему на смену придёт Антонио Конте. Который уже находится в столице Ломбардии и подписал с чёрно-синими 3-летний контракт.
Несмотря на гол забитый в матче с "Эмполи" будущее Бальде Диао Кейта более не связано с "Интером". Нерадзурри не намерены выкупать сенегальца за оговоренные прошлым летом с "Монако" 34 миллиона евро.
Но и в стане монегасков вингер вряд ли останется. Как сообщает Sky Sports целый ряд клубов из АПЛ заинтересованы в его услугах. По заверениям телеканала сам игрок будет не против перебраться в Англию.
Вчера в Милан прибыл Антонио Конте. По слухам тренер уже подписал с "Интером" 3-летний контракт. А также обсудил с представителями нерадзурри людей, которые войдут в его штаб.
Интересно, что кандидатура Габриеле Ориали не была затронута в разговоре. Но как уверяет La Gazzetta dello Sport возвращение легенды миланцев в клуб уже дело решёное.
Сообщается, что Маротта лично выступил за ангажирование Леле. Который будет выполнять роль связующего звена между руководством и командой.
Ожидается, что после матчей сборной Италии против Греции и Боснии 8-го и 11-го июня Ориали оставит свою должность тим-менеджера. И начиная с 8-го июля, когда стартует предсезонка приступит к своим обязанностям в "Интере".
GdS: первый указ от Конте, в лице нового тренера, Икарди на выход..
Хоть официально граф еще не был назначен тренером Змей, но он уде поставил первую задачу менеджменту клуба - избавиться от Икарди. Игрок не подходит тренеру, в первую очередь, по моральным качествам.
Такой тренер
Такой тренер