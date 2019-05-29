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Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост

сегодня, 15:10

Генеральный директор «Ростова» Константин Волосов покинул клуб. Он занимал пост руководителя с октября 2017 года.

Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба – уверен, впереди! Желаю «Ростову» — коллективу клуба и болельщикам – удачи!

Ранее отмечалось, что старший тренер молодёжной команды «Ростова» также покинул клуб.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 829
сегодня в 15:42
Азмун уже встал на лыжи...! Аллллё, бакланы!
1 команда
1 команда
   212 / 829
сегодня в 15:41
Спасайтесь все, Бердый идет!
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 15:25
Убегают от туркмена, никто из них не хочет стать соучастником туркменовского грабежа.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 829
сегодня в 15:17
Гендиректор, узнав что в Ростов собирается туркмен решил свалить. Тот знает толк как выжигать клубы. Гыгыгы
Groove000
Groove000 ответил drug01
   77 / 829
сегодня в 15:15
Бегут все????
Готовят почву под КББ, походу
drug01
drug01
   104 / 829
сегодня в 15:12
Бегут все????
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