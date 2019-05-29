Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост

Генеральный директор «Ростова» Константин Волосов покинул клуб. Он занимал пост руководителя с октября 2017 года.

Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба – уверен, впереди! Желаю «Ростову» — коллективу клуба и болельщикам – удачи!