Агент: «Икарди хочет провести в „Интере“ как минимум один сезон»

Ванда Нара, агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в эфире TyN Sport сообщила, что аргентинец желает провести в миланском клубе еще хотя бы сезон.
У него два года по контракту. Мауро намерен остаться в «Интере» как минимум на один сезон.
СМИ ранее сообщили, что новый тренер «Интера» Антонио Конте настаивает на том, чтобы Икарди в команде не было.
Немец с большой долей вероятности покинет "ПСЖ" наступающим летом. Главными претендентами на приобретение атакующего полузащитника являются "Бавария" и "Тоттенхэм". Что же касается нерадзурри, то они готовы подписать игрока парижан, если представится хорошая возможность.
Немец с большой долей вероятности покинет "ПСЖ" наступающим летом. Главными претендентами на приобретение атакующего полузащитника являются "Бавария" и "Тоттенхэм". Что же касается нерадзурри, то они готовы подписать игрока парижан, если представится хорошая возможность.
Что на 47% больше чем за отчётный период годом ранее. Спонсоры принесли в казну миланцев 91.07 миллионов(60.12 годом ранее). Телевизионные права пополнили бюджет на 138.71 миллионов (96.41 в 2017/2018).
Возвращаясь же к спонсорам необходимо отметить, что Nike и Pirelli заплатили чёрно-синим 10 и 7.5 миллионов соответственно. Суммы довольно скудные. Но годом ранее они были ещё более мизерными - 7.5 и 2.8 соответственно.
Что на 47% больше чем за отчётный период годом ранее. Спонсоры принесли в казну миланцев 91.07 миллионов(60.12 годом ранее). Телевизионные права пополнили бюджет на 138.71 миллионов (96.41 в 2017/2018).
Возвращаясь же к спонсорам необходимо отметить, что Nike и Pirelli заплатили чёрно-синим 10 и 7.5 миллионов соответственно. Суммы довольно скудные. Но годом ранее они были ещё более мизерными - 7.5 и 2.8 соответственно.
Никаких тебе бутиков Милана и внимания инстаграмных ботов!
Никаких тебе бутиков Милана и внимания инстаграмных ботов!
"У Мауро ещё полтора года по условиям контракта. Он намерен остаться в команде по крайней мере ещё на один год."
Ванда Нара также подчеркнула, что Антонио Конте не требовал продажи Икарди. А также добавила, что её муж ответил отказом на предложения "Ювентуса" и "Атлетико".
В этой связи, необходимо отметить, что руководству миланцев не выгодно, чтобы форвард оставался на год в команде. Так как при не продлении контракта чёрно-синие рискуют потерять футболиста за малую сумму, либо и вовсе бесплатно в 2021-м году.
"У Мауро ещё полтора года по условиям контракта. Он намерен остаться в команде по крайней мере ещё на один год."
Ванда Нара также подчеркнула, что Антонио Конте не требовал продажи Икарди. А также добавила, что её муж ответил отказом на предложения "Ювентуса" и "Атлетико".
В этой связи, необходимо отметить, что руководству миланцев не выгодно, чтобы форвард оставался на год в команде. Так как при не продлении контракта чёрно-синие рискуют потерять футболиста за малую сумму, либо и вовсе бесплатно в 2021-м году.
ПУСКАЙ ТАМ ПОД КАБЛУКОМ ПЛЯШЕТ !
ГЫ-ГЫ
ПУСКАЙ ТАМ ПОД КАБЛУКОМ ПЛЯШЕТ !
ГЫ-ГЫ