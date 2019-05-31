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Агент: «Икарди хочет провести в „Интере“ как минимум один сезон»

31 мая 2019, 11:52

Ванда Нара, агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в эфире TyN Sport сообщила, что аргентинец желает провести в миланском клубе еще хотя бы сезон.

У него два года по контракту. Мауро намерен остаться в «Интере» как минимум на один сезон.

СМИ ранее сообщили, что новый тренер «Интера» Антонио Конте настаивает на том, чтобы Икарди в команде не было.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   31 / 816
31 мая в 18:52
раздвинь ноги парику и твой икарди будет играть
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
31 мая в 14:09
Страная парочка
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
31 мая в 12:51
Неожиданный трансферный слух поступает из Франции. Согласно порталу Foot01.com "Интер" следит за ситуацией вокруг Юлиана Дракслера.

Немец с большой долей вероятности покинет "ПСЖ" наступающим летом. Главными претендентами на приобретение атакующего полузащитника являются "Бавария" и "Тоттенхэм". Что же касается нерадзурри, то они готовы подписать игрока парижан, если представится хорошая возможность.
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
31 мая в 12:50
За то время, что Suning владеет "Интером" клуб ощутимо улучшил своё финансовое положение. Таким образом, как сообщает Calcio e Finanza за последние 9 месяцев доходы нерадзурри составили порядка 230 миллионов евро.

Что на 47% больше чем за отчётный период годом ранее. Спонсоры принесли в казну миланцев 91.07 миллионов(60.12 годом ранее). Телевизионные права пополнили бюджет на 138.71 миллионов (96.41 в 2017/2018).

Возвращаясь же к спонсорам необходимо отметить, что Nike и Pirelli заплатили чёрно-синим 10 и 7.5 миллионов соответственно. Суммы довольно скудные. Но годом ранее они были ещё более мизерными - 7.5 и 2.8 соответственно.
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
31 мая в 12:48
GDS: С приходом Конте Перишич остается в команде.
Levadia
Levadia ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   150 / 816
31 мая в 12:47
ЧЕРЕЗ ГОД ОН ПОДЕШЕВЕЕТ, НАДО СЕЙЧАС ЕГО ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ ПУСКАЙ ТАМ ПОД КАБЛУКОМ ПЛЯШЕТ ! ГЫ-ГЫ
Жене в Китае скучно будет.)
Никаких тебе бутиков Милана и внимания инстаграмных ботов!
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
31 мая в 12:47
Corriere della Sera: Чжан старший не так привык путешествовать за пределами Китая по чисто футбольным вопросам. Но в эти выходные он отправится в Мадрид, чтобы увидеть Антонио Конте, где будет планироватся следующий сезон, покупки и, прежде всего, цели на сезон. Стратегии для меркато начинают обрисовываться между атакой и полузащите. Определив покупку Джеко, основное внимание будет уделено Федерико Кьезе и Николо Барелла. Рынок Интер на этом не остановится, потому что замена Мауро Икарди также будет на обсужении (есть Лукаку) и Иван Перишич, которого может заменить Алексис Санчес и Стивен Бергвейн.
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
31 мая в 12:45
В то время как пресса активно ставит под сомнение будущее Мауро Икарди в "Интере", его агент уверяет в том, что аргентинец не покинет нерадзурри этим летом. В рамках интервью для TycSports жена форварда заявила следующее:

"У Мауро ещё полтора года по условиям контракта. Он намерен остаться в команде по крайней мере ещё на один год."

Ванда Нара также подчеркнула, что Антонио Конте не требовал продажи Икарди. А также добавила, что её муж ответил отказом на предложения "Ювентуса" и "Атлетико".

В этой связи, необходимо отметить, что руководству миланцев не выгодно, чтобы форвард оставался на год в команде. Так как при не продлении контракта чёрно-синие рискуют потерять футболиста за малую сумму, либо и вовсе бесплатно в 2021-м году.
Balanenok
Balanenok ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   92 / 816
31 мая в 12:34
ЧЕРЕЗ ГОД ОН ПОДЕШЕВЕЕТ, НАДО СЕЙЧАС ЕГО ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ ПУСКАЙ ТАМ ПОД КАБЛУКОМ ПЛЯШЕТ ! ГЫ-ГЫ
Нара не разрешает.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 816
31 мая в 12:26
ЧЕРЕЗ ГОД ОН ПОДЕШЕВЕЕТ, НАДО СЕЙЧАС ЕГО ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ
ПУСКАЙ ТАМ ПОД КАБЛУКОМ ПЛЯШЕТ !

ГЫ-ГЫ
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 12:22
Нафиг его из клуба, пусть катится на все четыре стороны вместе со своей Нарой, правильно делает Конте.
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 12:08
Куда хотел уйти - там не берут.
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