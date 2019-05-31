Агент: «Икарди хочет провести в „Интере“ как минимум один сезон»

31 мая 2019, 11:52

Ванда Нара, агент нападающего «Интера» , в эфире TyN Sport сообщила, что аргентинец желает провести в миланском клубе еще хотя бы сезон.

У него два года по контракту. Мауро намерен остаться в «Интере» как минимум на один сезон.