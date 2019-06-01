ГлавнаяНовости

«Зенит» снова выше «Спартака». Подводим итоги КП за май

01 июня 2019, 12:03

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май. Триумфатором стал  Albasin, солидно оторвавшийся от занявшего второе место 11-и метрового. А также нельзя не отметить борьбу за место в тройке, которую фанат «Зенита»  severnyj84 выиграл у поклонника «Спартака» ДСА.

1-е место - Albasin

2-е место - 11-и метровый

3-е место - severnyj84

4-е место - ДСА

5-е место - Байкал-38

6-е место - А-мне-пофигЯ-Был-Пьян

7-е место - mihaluch

8-е место - kotmyshka

9-е место - bojarind

10-е место - Anisovich

11-е место - счет 7-0

12-е место - drug01

13-е место - Nimbles

14-е место - ОПС

15-е место - Пупсятко

16-е место - Alpribas

17-е место - STVA 1

18-е место - mangoх12

19-е место - Андрей Вишняков

20-е место - kasyak7

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Триумф Капоне в «Соккер-Мании»! Есть первые обладатели PS4
30 мая Комментарии9
Златан - лучший, Рональду - 20-й! Итоги апрельского КП
01 мая Комментарии8
Мартовский КП: триумф болельщика «Спартака»
01 апреля Комментарии26
Итоги конкурса прогнозов за февраль
01 марта Комментарии8
Итоги конкурса прогнозов за январь
01 февраля Комментарии10
Итоги конкурса прогнозов за декабрь
01 января Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Pierluigi Collina_Пьерлуиджи Коллина.
Pierluigi Collina_Пьерлуиджи Коллина. ответил Капитан Врунгель
01 июня в 20:04
Тринадцать випок аккам Славнова. Вот это я понимаю достойная плата от администрации за круглосуточные комментарии не о футболе, а о каких-то свиньях, которых, возможно, Славнов в окошко своё видит. Браво, Соккер! Не разочаровали! К чёрту нормальных юзеров, к чёрту футбол, давайте говорить о животноводстве круглые сутки.
Проверил, действительно 13.
makkie
makkie
   25 / 816
01 июня в 16:18
Ахах вы серьезно?
Это доказывает превосходство по клоноводству - тут Зениту нет равных... даже кони уже сдались давно и не занимаются ерундой :)
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 15:16
в этот раз повезло влез в 20 ку, может есть желающие получить футболку , отзовитесь.
mangoх12
mangoх12 ответил Литейный 4
   41 / 816
01 июня в 15:13
Чужие хлеба Гассан Абдуррахман ибн Хоттабу спать не дают? Гыгыгы
сторож никогда не дремлет
shlomo
shlomo
   71 / 816
01 июня в 14:14
Поздравляю победителя и двадцатку лучших!
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   12 / 816
01 июня в 13:51
стыдно)
Позволю Вас поправить.
Стыдно за свиней из мазутного проекта. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
01 июня в 13:50
Чужие хлеба Гассан Абдуррахман ибн Хоттабу спать не дают? Гыгыгы
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 13:40
Честно говоря за третье место не боролся, хороший старт - затем спокойно удерживал место в двадцатке мелкими ставками. Майка, то что за первое, что за 20-е место одна. А сегодня болею за Ливерпуль, там шансы есть что то более серьезное выиграть: не знаю на кого поставили первые два, обгоняющие меня игрока.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
01 июня в 13:32
Тринадцать випок аккам Славнова. Вот это я понимаю достойная плата от администрации за круглосуточные комментарии не о футболе, а о каких-то свиньях, которых, возможно, Славнов в окошко своё видит.
Браво, Соккер! Не разочаровали! К чёрту нормальных юзеров, к чёрту футбол, давайте говорить о животноводстве круглые сутки.
blitz
blitz
   214 / 816
01 июня в 13:18
И здесь пищевик пробил самое дно😃🤣😃
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
01 июня в 12:48
СРАМОТА. Стыдно за спартак.
post-navigator
post-navigator
   254 / 816
01 июня в 12:43
Дно ещё не пробито, но вся страна верит в спартак!
Давайте, сделайте это, хрюкозавры отечественного футбола :)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   70 / 816
01 июня в 12:40
Даже тут спартак умудрился опозориться
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 12:23
Смотрю я на своё 21-е место и думаю: что-то пошло не так, Карл!
FROLL 001
FROLL 001
   385 / 816
01 июня в 12:14
Нормально Григорий, отлично Константин. (С)
Гыгыгы
Igo0rek
Igo0rek
   46 / 816
01 июня в 12:13
Провокационный заголовок. Сами провоцируете на полемику, а потом баны раздаете...
parallels
parallels
   2 / 816
01 июня в 12:12
стыдно)
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 12:10
Поздравления победителям
wingback
wingback
   153 / 816
01 июня в 12:06
Хряки и тут пятые. Страшная стыдоба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100