«Зенит» снова выше «Спартака». Подводим итоги КП за май

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май. Триумфатором стал Albasin, солидно оторвавшийся от занявшего второе место 11-и метрового. А также нельзя не отметить борьбу за место в тройке, которую фанат «Зенита» severnyj84 выиграл у поклонника «Спартака» ДСА.
1-е место - Albasin
2-е место - 11-и метровый
3-е место - severnyj84
4-е место - ДСА
5-е место - Байкал-38
6-е место - А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
7-е место - mihaluch
8-е место - kotmyshka
9-е место - bojarind
10-е место - Anisovich
11-е место - счет 7-0
12-е место - drug01
13-е место - Nimbles
14-е место - ОПС
15-е место - Пупсятко
16-е место - Alpribas
17-е место - STVA 1
18-е место - mangoх12
19-е место - Андрей Вишняков
20-е место - kasyak7
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Это доказывает превосходство по клоноводству - тут Зениту нет равных... даже кони уже сдались давно и не занимаются ерундой :)
Это доказывает превосходство по клоноводству - тут Зениту нет равных... даже кони уже сдались давно и не занимаются ерундой :)
Стыдно за свиней из мазутного проекта. Гыгыгы
Стыдно за свиней из мазутного проекта. Гыгыгы
Браво, Соккер! Не разочаровали! К чёрту нормальных юзеров, к чёрту футбол, давайте говорить о животноводстве круглые сутки.
Браво, Соккер! Не разочаровали! К чёрту нормальных юзеров, к чёрту футбол, давайте говорить о животноводстве круглые сутки.
Давайте, сделайте это, хрюкозавры отечественного футбола :)
Давайте, сделайте это, хрюкозавры отечественного футбола :)
Гыгыгы
Гыгыгы