«Зенит» снова выше «Спартака». Подводим итоги КП за май

01 июня 2019, 12:03

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май. Триумфатором стал Albasin, солидно оторвавшийся от занявшего второе место 11-и метрового. А также нельзя не отметить борьбу за место в тройке, которую фанат «Зенита» severnyj84 выиграл у поклонника «Спартака» ДСА.

1-е место - Albasin

2-е место - 11-и метровый

3-е место - severnyj84

4-е место - ДСА

5-е место - Байкал-38

6-е место - А-мне-пофигЯ-Был-Пьян

7-е место - mihaluch

8-е место - kotmyshka

9-е место - bojarind

10-е место - Anisovich

11-е место - счет 7-0

12-е место - drug01

13-е место - Nimbles

14-е место - ОПС

15-е место - Пупсятко

16-е место - Alpribas

17-е место - STVA 1

18-е место - mangoх12

19-е место - Андрей Вишняков

20-е место - kasyak7

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».