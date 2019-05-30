Триумф Капоне в «Соккер-Мании»! Есть первые обладатели PS4

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы, и «Соккер.ру» рад подвести итоги конкурса «Соккер-Мания»!
В рамках «Соккер-Мании» по каждому еврокубку проводится по два конкурса - один на общий рейтинг, высчитываемый по результатам отдельных матчей, другой - на исход турнира, который высчитывается в зависимости от итогов соревнования.
А потому у нас сразу 20 победителей, которые получат ценные призы.
Общий рейтинг
1. Capone1934
2. Большой Карай
3. Atworld365
4. Pakhan1988
5. sprint5
6. ФорвардЪ
7. gogoba54
8. КОТ-ХВОСТ
9. johnk06
10. serega810
Исход
1. КЭТиК
2. Oleg666
3. semenoffrcie
4. Рубцовский
5. Сергей Шакуто
6. D9d9_ALiK
7. BESTjuventus10
8. ДСА
9. Djon_V
10. Тэмпо_Морэ
Напомним, что первые места всех конкурсов получат консоли PS4, вторые - официальные мячи ЛЧ, игроки, занявшие позиции с 3 по 10-ю, - футболки «Соккер.ру».
Просьба всем победителям заполнить профиль, чтобы мы могли связаться с вами для вручения призов.
Также не забывайте сделать свои ставки и прогнозы на финал ЛЧ в «Соккер-Мании», возможно, именно это приведет вас к победе!