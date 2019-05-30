Триумф Капоне в «Соккер-Мании»! Есть первые обладатели PS4

сегодня, 12:38

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы, и «Соккер.ру» рад подвести итоги конкурса «Соккер-Мания»!

В рамках «Соккер-Мании» по каждому еврокубку проводится по два конкурса - один на общий рейтинг, высчитываемый по результатам отдельных матчей, другой - на исход турнира, который высчитывается в зависимости от итогов соревнования.

А потому у нас сразу 20 победителей, которые получат ценные призы.

Общий рейтинг

1. Capone1934

2. Большой Карай

3. Atworld365

4. Pakhan1988

5. sprint5

6. ФорвардЪ

7. gogoba54

8. КОТ-ХВОСТ

9. johnk06

10. serega810

Исход

1. КЭТиК

2. Oleg666

3. semenoffrcie

4. Рубцовский

5. Сергей Шакуто

6. D9d9_ALiK

7. BESTjuventus10

8. ДСА

9. Djon_V

10. Тэмпо_Морэ

Напомним, что первые места всех конкурсов получат консоли PS4, вторые - официальные мячи ЛЧ , игроки, занявшие позиции с 3 по 10-ю, - футболки «Соккер.ру».

Просьба всем победителям заполнить профиль, чтобы мы могли связаться с вами для вручения призов.