Сычев: «Ждал большего от „Тоттенхэма“»

Известный в прошлом футболист поделился впечатлениями от просмотра финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2). Сычев присутствовал непосредственно на игре.

Разумеется, ждал от «Тоттенхэма» большего. Мне кажется, Почеттино допустил ошибку, оставив в запасе Лукаса Моуру. Человека, который сделал хет-трик в ответном матче с «Аяксом» и втащил «Тоттенхэм» в финал. Кейн-то, при всем уважении к его регалиям и статусу в клубе, из-за травмы пока явно далек от оптимальной формы. Отыграл слабо, даже за мяч толком зацепиться не мог. Нельзя сказать, что решение Почеттино повлияло на результат. Но на атакующих действиях команды точно отразилось не в лучшую сторону. Если хочешь взять титул, впереди нужно играть гораздо острее, создавать моменты. А у «Тоттенхэма» за 90 минут их фактически не было.

Конечно, болел за «Ливерпуль». Уже давно этой команде симпатизирую, а с приходом Клоппа стал еще внимательнее за ней следить. Когда же она вышла в финал Лиги чемпионов, захотелось лично приехать, поболеть. Теперь мечтаю побывать на «Энфилде». Намоленное место.