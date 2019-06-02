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Гендиректор «Уфы»: «Хочется скорее забыть этот сезон»

вчера, 17:55
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча с «Томью» (0:1) подвел итоги минувшего сезона.

В первом переходном матче за право остаться в РПЛ «Уфа» обыграла «Томь» со счетом 2:0, а в ответном минимально уступила, однако в итоге сохранила прописку в элите.

Футболисты «Томи» молодцы, хорошо играли, они были сильнее в этой встрече. Футбол получился красивым, была жесткая борьба, но на таком поле в комбинационный футбол никак не сыграешь. Наши футболисты не вышли расслабленными на эту игру, они были скованны, потому что очень трудно психологически играть в стыковых матчах. В отличие от «Томи», нам было, что терять в этой встрече.

Хочется поскорее забыть этот сезон, он был очень сложным для команды. Мы начали его с Лиги Европы, а закончили переходными матчами, но в итоге вышли из этого сезона с честью.

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Все комментарии
Old16
Old16
вчера в 18:33
Зачем такие команды , как Томь стремятся попасть в четвёрку и потом сливают переходные ? Играли бы в серединке емае
kotmyshka
kotmyshka
   88 / 838
вчера в 18:32
нужен хороший тренер
mihaluch
mihaluch
   63 / 838
вчера в 18:08
Наверное теперь до Газизова дошло значение Семака в команде.
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