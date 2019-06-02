Комличенко: «Вчерашняя победа „Млады Болеслав“? Эмоции уже поутихли»

Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России поделился впечатлениями от первого вызова в состав национальной команды.

Вчерашняя победа «Млады Болеслав»? Эмоции уже поутихли. Вчера все были очень довольны, настроение — супер, выполнили задачу на сезон. Я вообще не праздновал победу, сразу поехал в аэропорт. Мне уже надо было вылетать, поэтому без команды поехал.



Финал Лиги чемпионов посмотрел на телефоне. Ни за кого не болел — болел за красивый футбол. Ожидаемо, что выиграл «Ливерпуль»? По игре — да.



Чуть-чуть поспал ночью. Тренировка была втягивающей? Не сказал бы (смеётся). Нормальная тренировка. В команде знаю ребят из «Краснодара» и ещё нескольких, с которыми играл в молодёжной сборной. С остальными ещё познакомлюсь.