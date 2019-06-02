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Комличенко: «Вчерашняя победа „Млады Болеслав“? Эмоции уже поутихли»

02 июня 2019, 14:47

Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями от первого вызова в состав национальной команды.

Вчерашняя победа «Млады Болеслав»? Эмоции уже поутихли. Вчера все были очень довольны, настроение — супер, выполнили задачу на сезон. Я вообще не праздновал победу, сразу поехал в аэропорт. Мне уже надо было вылетать, поэтому без команды поехал.

Финал Лиги чемпионов посмотрел на телефоне. Ни за кого не болел — болел за красивый футбол. Ожидаемо, что выиграл «Ливерпуль»? По игре — да.

Чуть-чуть поспал ночью. Тренировка была втягивающей? Не сказал бы (смеётся). Нормальная тренировка. В команде знаю ребят из «Краснодара» и ещё нескольких, с которыми играл в молодёжной сборной. С остальными ещё познакомлюсь.

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Все комментарии
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   356 / 816
03 июня в 09:19
Столько пиара на пустом месте.
Egorium
Egorium
   200 / 816
02 июня в 23:13
Нападающий сборной России, который еще ни одного матча за сборную не сыграл и может даже не сыграть.
Лакшери
Лакшери ответил ДСА
   110 / 816
02 июня в 15:48
Каким образом ? Он ничем не лучше других наших напов и во многом даже хуже остальных
Лакшери
Лакшери ответил mihaluch
   110 / 816
02 июня в 15:45
Ага ,в играх против сан Марино ты уровень проверишь ...
Брулин
Брулин ответил mihaluch
   76 / 816
02 июня в 15:40
Комличенко надо ставить на матч с Сан Мариной, присмотреться и будет видно какого уровня игрок.
Забивал «Теплице» и «Пршибраму», забьет и Сан-Марино.
Mangur
Mangur
   549 / 816
02 июня в 15:28
Удачи в сборной.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
02 июня в 15:23
Для полного счастья осталось забить парочку за сборную.
ДСА
ДСА
   55 / 816
02 июня в 15:17
Пора становиться главной ударной силой сборной.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 15:03
Комличенко надо ставить на матч с Сан Мариной, присмотреться и будет видно какого уровня игрок.
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