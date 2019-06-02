Д. Билялетдинов: «Я ждал большего от финала Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Счет по игре, единственное, у меня есть вопрос к пенальти. Получить одиннадцатиметровый на 25-й секунде… Не знаю, какие рекомендации в этих вопросах к судьям, но на мой взгляд пенальти был спорный. Я, конечно, могу что-то вспомнить, но дело в том, что этот одиннадцатиметровый отразился на рисунке игры и вообще финал получился достаточно не зрелищный, скучноватый. Особенно первый тайм. Я бы даже сказал минут шестьдесят пять.

Ждал большего. Недавно я смотрел финал Лиги Европы, там тоже первый тайм был унылый, но после перерыва команды раскрепостились. А сейчас такого не получилось.

Эти команды друг друга хорошо знают, имеют представление о сильных и слабых сторонах. Может, в этом и есть минус, потому что когда в финал выходят клубы из одной лиги, причем прямые конкуренты, получается так, что зрелищности порой не хватает.