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Д. Билялетдинов: «Я ждал большего от финала Лиги чемпионов»

02 июня 2019, 15:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.  

Счет по игре, единственное, у меня есть вопрос к пенальти. Получить одиннадцатиметровый на 25-й секунде… Не знаю, какие рекомендации в этих вопросах к судьям, но на мой взгляд пенальти был спорный.  Я, конечно, могу что-то вспомнить, но дело в том, что этот одиннадцатиметровый отразился на рисунке игры и вообще финал получился достаточно не зрелищный, скучноватый. Особенно первый тайм. Я бы даже сказал минут шестьдесят пять.

Ждал большего. Недавно я смотрел финал Лиги Европы, там тоже первый тайм был унылый, но после перерыва команды раскрепостились. А сейчас такого не получилось.

Эти команды друг друга хорошо знают, имеют представление о сильных и слабых сторонах. Может, в этом и есть минус, потому что когда в финал выходят клубы из одной лиги, причем прямые конкуренты, получается так, что зрелищности порой не хватает.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   200 / 816
02 июня в 18:59
Ты тоже так и не заиграл.
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
02 июня в 16:33
Нечего критиковать великих игроков пацану из захолустья.
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 15:36
Все ждали ожесточенной борьбы а получилась как игра в ФНЛ.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   579 / 816
02 июня в 15:31
Мы тоже ожидали большего... от твоей карьеры.
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