Евсеев: «На этом поле сложно играть»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал результат второго стыкового матча с «Томью» (0:1), который позволил уфимцам сохранить прописку в РПЛ .

Проиграли 0:1. Оказалось, что этого достаточно для решения задач. «Уфа» осталась в Премьер-Лиге. Будем готовиться к следующему сезону.

Не получилась атакующая игра? Во-первых, дело в психологии. Во-вторых, соперник заставил играть нас так. Они больше атаковали, им больше надо было. Они забили со стандарта и затем действовали окрыленно. Но, вообще, на этом поле сложно играть.

Сезон у «Уфы» был эмоциональным. Сначала Лига Европы, потом нервная концовка в чемпионате.

Не стыдно ли за то, что «Уфа» тянула время? А вы знаете, какое место занял «Локомотив»? Второе. Посмотрите концовку матча «Локомотива» с «Уфой» (1:0). А там Чорлука, Крыховяк были. Смотрели, летели, падали, кричали — это футбол. Никуда от этого не денешься. Результат всегда превалирует. Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи.