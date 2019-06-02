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Евсеев: «На этом поле сложно играть»

вчера, 18:51
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат второго стыкового матча с «Томью» (0:1), который позволил уфимцам сохранить прописку в РПЛ.

Проиграли 0:1. Оказалось, что этого достаточно для решения задач. «Уфа» осталась в Премьер-Лиге. Будем готовиться к следующему сезону.

Не получилась атакующая игра? Во-первых, дело в психологии. Во-вторых, соперник заставил играть нас так. Они больше атаковали, им больше надо было. Они забили со стандарта и затем действовали окрыленно. Но, вообще, на этом поле сложно играть.

Сезон у «Уфы» был эмоциональным. Сначала Лига Европы, потом нервная концовка в чемпионате.

Не стыдно ли за то, что «Уфа» тянула время? А вы знаете, какое место занял «Локомотив»? Второе. Посмотрите концовку матча «Локомотива» с «Уфой» (1:0). А там Чорлука, Крыховяк были. Смотрели, летели, падали, кричали — это футбол. Никуда от этого не денешься. Результат всегда превалирует. Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Евсеев Вадим  Стадион «Труд»
Источник: ФК "Томь"Редакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 838
вчера в 19:41
а Уфа вообще играть то не умеет
Вечно в обороне сидеть - игра7
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   117 / 838
вчера в 19:03
Это дешевая отмазка.
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