Делькин - о судействе в матче с «Крыльями»: «Какие-то двойные стандарты»

вчера, 21:46

Нападающий «Нижнего Новгорода» после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ раскритиковал работу арбитров.

В первом поединке нижегородцы уступили (1:3) и не смогли повыситься в классе.

— Мы сыграли две интересных игры, с большим обилием голевых моментов. У них было побольше моментов. Мы забили один гол, но, к сожалению, этого не хватило.

Соперник грамотно оборонялся. Было много остановок, падений, футбольных хитростей. Было тяжело забить им два гола. Поздравляю «Крылья» с победой.

— Почему в Нижнем Новгороде эпизод с пенальти не смотрели по VAR , а в этот раз смотрели?

— Честно, не понимаю. После первой игры мы говорили, почему бы судье не посмотреть спорный момент. А Карасев посмотрел и поставил пенальти. Какие-то двойные стандарты.