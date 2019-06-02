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Делькин - о судействе в матче с «Крыльями»: «Какие-то двойные стандарты»

вчера, 21:46
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Нападающий «Нижнего Новгорода» Артем Делькин после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ раскритиковал работу арбитров.

В первом поединке нижегородцы уступили (1:3) и не смогли повыситься в классе.

Мы сыграли две интересных игры, с большим обилием голевых моментов. У них было побольше моментов. Мы забили один гол, но, к сожалению, этого не хватило. 

Соперник грамотно оборонялся. Было много остановок, падений, футбольных хитростей. Было тяжело забить им два гола. Поздравляю «Крылья» с победой.

— Почему в Нижнем Новгороде эпизод с пенальти не смотрели по VAR, а в этот раз смотрели?

— Честно, не понимаю. После первой игры мы говорили, почему бы судье не посмотреть спорный момент. А Карасев посмотрел и поставил пенальти. Какие-то двойные стандарты.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Делькин Артем
Источник: rusfootball.infoРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Землянин
Землянин
   459 / 838
сегодня в 01:03
Проигрывать надо уметь, теперь мода пошла судей на просмотр гонять. Зачем!? Время тянуть!? Там и так судьи сидят, это и есть var
Sunny.
Sunny.
   224 / 838
вчера в 22:20
снова лапочкины
ошалевший
ошалевший
   249 / 838
вчера в 21:54
матч не смотрел,после нытья решил посмотреть что случилось и задаюсь вопросом почему все не ноют по поводу когда в ворота крыльев пендаль поставили и лапочкин тоже не смотрел повтор,хотя пенальти о как спорный,ну и во вторых лапочкин в любых играх не церемонится по пенальти,стоит только стату посмотреть,но конебомжи даже в монгольском чемпионате увидят след федуна,смешные недалёкие люди
Гавроша
Гавроша
   134 / 838
вчера в 21:48
Видно заплатили, вот и весь тебе вар.
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