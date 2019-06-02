ГлавнаяНовости

Колосков - о расширении РПЛ: «Зачем плодить нищету?»

вчера, 20:12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил резко против возможного расширения Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Это абсолютно неприемлемо для России. Вы смотрели ответный стыковой матч «Томь» – «Уфа»? Можете себе представить, чтобы команда РПЛ за 94 минуты ни разу не ударила в сторону ворот?! Я уж не говорю про створ, а вообще в сторону! Вот такие у нас четыре коллектива в стыках. Где-то утрирую, но качество футбола не убеждает. Думаю, Прядкин и его коллеги составят свое мнение по этой встрече, сделают выводы. Вообще существуют два препятствия для расширения высшего дивизиона.

Первое - это деньги. У нас сегодня процентов 60 клубов не имеют стабильного финансирования. Среди них 30 процентов собирают с бору по сосенке, постоянно в долгах. Так вот зачем плодить нищету? Ведь у нас и среди 16 команд РПЛ хватает несостоятельных.

Второе - уровень мастерства футболистов. Ну просто горестно смотреть. Плакать хочется от игры «Томи» и «Уфы»! Я родился в Измайлове. Так вот примерно мы так во дворе играли. Мяч у защитника – он пуляет его вперед, минуя хавбеков. Просто на вынос... Так и здесь. Ну что это такое? Как такое способно понравиться зрителям, которые еще и деньги платят за билеты на стадион? Нет у нас такого количества игроков, которые отвечают требованиям Премьер-Лиги.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Чертаново»: «С радостью сыграем против сборной России»
Сегодня, 00:51 Комментарии1
Мирзоян: «Я доволен тем, как работает Черчесов»
Сегодня, 00:21 Комментарии3
Бубнов: «„Крыльям“ и „Уфе“ необходимо усиливаться летом»
Вчера, 23:10 Комментарии3
Бубнов: «„Уфа“ в матче с „Томью“ была сама не своя»
Вчера, 22:55 Комментарии4
Черышев надеется привезти в Нижний Новгород Лигу Европы
Вчера, 22:43 Комментарии3
Салугин: «Ввели VAR, но систему не сломаешь»
Вчера, 22:21 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Boxert
Boxert
вчера в 22:38
На бесчисленные фарм-клубы свиней денег хоть отбавляй.
ermak6848
ermak6848
   148 / 838
вчера в 22:22
Гуру знает, что говорит ....
navigators
navigators
   556 / 838
вчера в 21:25
Не предполагал, что стану писать комментарий, но зацепило за "плодить нищету".
Эти почётные, заслуженные и прочие важные сами и вгоняют клубы в нищету своими некомпетентными действиями и решениями.
"Это абсолютно неприемлемо для России". Ой ли, Вячеслав Иванович? "Всё о России думаете, отдохнуть вам надо". Это абсолютно неприемлемо для чиновников, функционеров и прочих бюрократов. Проще ведь по пол-года обсуждать формулу лимита. Напоминает герцога из "Того самого Мюнхгаузена" с его "в однобортном сейчас никто не воюет, мы не готовы к войне".
Ну и ещё ремарка за "плодить нищету", пусть и не относящаяся к футболу. Михаил Тимофеевич Калашников был в семье с девятнадцатью детьми семнадцатым ребёнком.
Морозовский
Морозовский
   7 / 838
вчера в 20:51
Не надо плодить мешков, чтобы не было нищеты!
За адекватность
За адекватность
   12 / 838
вчера в 20:47
"Нет у нас такого количества игроков, которые отвечают требованиям Премьер-Лиги." Да ладно. Запретить легов, и через года 3-5, 22 команды мало будет, своих игроков валом будет. Все правильно говорит Колосков ( в данной речи).,Этим "вождям" нашего футбола фиолетово на данный вид спорта. Условно "Ротор", "Балтику", "НН" и "Мордовию" в РФПЛ любыми путями, доложить, что сберегли наследие ЧМ, а дальше трава не расти. ИМХО.
ДСА
ДСА
   83 / 838
вчера в 20:47
Самое ёмкое возражение.
wingback
wingback ответил AmIIIeR89
   87 / 838
вчера в 20:39
Что делает "почетный президент РФС", кроме получения ЗП, сравнимой с бюджетом небольшого городка?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       70 / 838
    вчера в 20:20
    Что делает "почетный президент РФС", кроме получения ЗП, сравнимой с бюджетом небольшого городка?
    Igo0rek
    Igo0rek
       77 / 838
    вчера в 20:15
    Может проблема кроется в том, что в России душат малый бизнес? Напрочь отсутствует защита бизнеса, честная конкуренция, а гос. заказы получают компании, руководство которых, по случайному совпадению являются друзьями действующей власти. А ведь курс в футболе держится именно на финансирование клубов частными инвесторами.
    311
    311
       17 / 838
    вчера в 20:15
    Зачем плодить тарасовские филиалы?)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100