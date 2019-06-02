Колосков - о расширении РПЛ: «Зачем плодить нищету?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил резко против возможного расширения Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Это абсолютно неприемлемо для России. Вы смотрели ответный стыковой матч «Томь» – «Уфа»? Можете себе представить, чтобы команда РПЛ за 94 минуты ни разу не ударила в сторону ворот?! Я уж не говорю про створ, а вообще в сторону! Вот такие у нас четыре коллектива в стыках. Где-то утрирую, но качество футбола не убеждает. Думаю, Прядкин и его коллеги составят свое мнение по этой встрече, сделают выводы. Вообще существуют два препятствия для расширения высшего дивизиона.

Первое - это деньги. У нас сегодня процентов 60 клубов не имеют стабильного финансирования. Среди них 30 процентов собирают с бору по сосенке, постоянно в долгах. Так вот зачем плодить нищету? Ведь у нас и среди 16 команд РПЛ хватает несостоятельных.

Второе - уровень мастерства футболистов. Ну просто горестно смотреть. Плакать хочется от игры «Томи» и «Уфы»! Я родился в Измайлове. Так вот примерно мы так во дворе играли. Мяч у защитника – он пуляет его вперед, минуя хавбеков. Просто на вынос... Так и здесь. Ну что это такое? Как такое способно понравиться зрителям, которые еще и деньги платят за билеты на стадион? Нет у нас такого количества игроков, которые отвечают требованиям Премьер-Лиги.