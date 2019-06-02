Спортдиректор «Крыльев»: «Выполнили задачу-минимум»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил выступление самарцев в завершившемся сезоне РПЛ .

«Крыльям» пришлось играть стыковые матчи за право остаться в элите. По итогам двух встреч был пройден «Нижний Новгород» (3:1; 0:1).

Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей. Но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Джано, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе.