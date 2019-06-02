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Спортдиректор «Крыльев»: «Выполнили задачу-минимум»

вчера, 21:07
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил выступление самарцев в завершившемся сезоне РПЛ.

«Крыльям» пришлось играть стыковые матчи за право остаться в элите. По итогам двух встреч был пройден «Нижний Новгород» (3:1; 0:1).

Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей. Но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Джано, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Шикунов Александр
Источник: ТАССРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   191 / 838
сегодня в 00:25
КС нужно опять менять тренера, ни свиной, ни божович не способны поднять команду.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 838
вчера в 22:49
Поздравляю Крылья Советов
Морозовский
Морозовский
   7 / 838
вчера в 22:47
Задачи у "Советов" - попасть в стыки!
nikoladolgov
nikoladolgov
   368 / 838
вчера в 22:21
Похоже надо менять все руководство - от Президента, спортдиректора, главного тренера ....
Всех , вплоть до уборщицы и дворника, ну и команду другую купить.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   167 / 838
вчера в 21:35
Удачи в новом сезонн и надо уходить от стыков,в Самаре любят футбол,это видно.
Zimmer
Zimmer
   789 / 838
вчера в 21:28
Мои поздравления "Крыльям Советов".
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