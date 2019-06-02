Хрипков: «Исход дуэли с „Крыльями“ в первом матче практически решили судьи»

Капитан «Нижнего Новгорода» Андрей Хрипков подвел итоги дуэли с «Крыльями Советов» в переходных матчах за право играть в РПЛ.
По итогам двух матчей в элите остались самарцы.
Если бы игра в Нижнем завершилась хотя бы со счетом 1:1, то в Самаре все могло повернуться в нашу сторону. Забить три мяча команде Премьер-Лиги на ее поле — это тяжело. Мы довольны результатом в Самаре, но недовольны общим исходом.
Если бы Лапочкин хотя бы посмотрел эпизод, когда он при 1:1 поставил нам пенальти, то это одно. Мы, может, поняли бы. Назначать такой 11-метровый на 90-й минуте — минимум странно. Этот момент практически решил исход двухраундового противостояния. А пенальти на Делькине? Игрок «Крыльев» не видел нашего футболиста, он не играл в мяч и сфолил. Почему арбитр сам не пошел смотреть VAR? Почему ответственность не взяли на себя помощники?