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Хрипков: «Исход дуэли с „Крыльями“ в первом матче практически решили судьи»

вчера, 20:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Капитан «Нижнего Новгорода» Андрей Хрипков подвел итоги дуэли с «Крыльями Советов» в переходных матчах за право играть в РПЛ.

По итогам двух матчей в элите остались самарцы.

Если бы игра в Нижнем завершилась хотя бы со счетом 1:1, то в Самаре все могло повернуться в нашу сторону. Забить три мяча команде Премьер-Лиги на ее поле — это тяжело. Мы довольны результатом в Самаре, но недовольны общим исходом.

Если бы Лапочкин хотя бы посмотрел эпизод, когда он при 1:1 поставил нам пенальти, то это одно. Мы, может, поняли бы. Назначать такой 11-метровый на 90-й минуте — минимум странно. Этот момент практически решил исход двухраундового противостояния. А пенальти на Делькине? Игрок «Крыльев» не видел нашего футболиста, он не играл в мяч и сфолил. Почему арбитр сам не пошел смотреть VAR? Почему ответственность не взяли на себя помощники?

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Хрипков Андрей
Источник: Матч ТВРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Alladins
Alladins
   205 / 838
вчера в 23:27
Пустые слова, так только свиньи оправдываются.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил nautilus163
   6 / 838
вчера в 22:01
Сегодня, просто не везло! Столько 100% моментов, около десятка и столько же полумоментов! У нижнего вообще никакой игры нет, только амбиции в словах!
С реализацией у КС весь сезон проблемы. С моментами все нормально, но реализация ужасная, явно техники не хватает.
nautilus163
nautilus163 ответил Leha-ha50
   422 / 838
вчера в 21:39
Сегодня счет мог быть 8:1, да и по игре КС выглядят намного солиднее!!!
Сегодня, просто не везло! Столько 100% моментов, около десятка и столько же полумоментов! У нижнего вообще никакой игры нет, только амбиции в словах!
nautilus163
nautilus163
   422 / 838
вчера в 21:37
А как ты хотел, чтобы решали пацаны на стрелке? )))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 838
вчера в 20:52
Сегодня счет мог быть 8:1, да и по игре КС выглядят намного солиднее!!!
ДАША Д
ДАША Д
   141 / 838
вчера в 20:48
Судьи вершат судьбы.
Zenit_84
Zenit_84
   74 / 838
вчера в 20:46
Ох, уж эти судьи...
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:37
запомните навсегда ,там где Бомжович ,там невские судьи,6 очков невских эти ваши крылышки
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