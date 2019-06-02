Хрипков: «Исход дуэли с „Крыльями“ в первом матче практически решили судьи»

Капитан «Нижнего Новгорода» подвел итоги дуэли с «Крыльями Советов» в переходных матчах за право играть в РПЛ .

По итогам двух матчей в элите остались самарцы.

Если бы игра в Нижнем завершилась хотя бы со счетом 1:1, то в Самаре все могло повернуться в нашу сторону. Забить три мяча команде Премьер-Лиги на ее поле — это тяжело. Мы довольны результатом в Самаре, но недовольны общим исходом.