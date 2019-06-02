Дмитрий Черышев: «Хочу сказать большое спасибо команде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» подвел итоги дуэли с «Крыльями Советов» (1:3; 1:0) в стыковых матчах за право играть в РПЛ .

Хотелось бы сказать большое спасибо моим игрокам, которые сегодня показали характер. Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ . Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола.

В концовке сезона у нас была небольшая чехарда в составе, ребята постоянно выпадали. Но мы все равно заняли четвертое место, дошли до «стыков» и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше.