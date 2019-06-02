Дмитрий Черышев: «Хочу сказать большое спасибо команде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итоги дуэли с «Крыльями Советов» (1:3; 1:0) в стыковых матчах за право играть в РПЛ.
Хотелось бы сказать большое спасибо моим игрокам, которые сегодня показали характер. Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ. Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола.
В концовке сезона у нас была небольшая чехарда в составе, ребята постоянно выпадали. Но мы все равно заняли четвертое место, дошли до «стыков» и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше.