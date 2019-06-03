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В РФС ждут, что на матчах против Сан-Марино и Кипра будут аншлаги

сегодня, 14:45

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал, как идут продажи билетов на матчи отбора к Евро-2020, в которых Россия сыграет против Сан-Марино в Саранске и с Кипром в Нижнем Новгороде.

В продаже на каждом из стадионов осталось по 2-3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей. 

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Mangur
   69 / 846
сегодня в 15:59
Почему такая злость?
ДАША Д
ДАША Д
   138 / 846
сегодня в 15:55
С Сан-Морино точно все захотят посмотреть.
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 846
сегодня в 15:19
увидим
Mangur
Mangur
сегодня в 15:05
Естесвенно.Эо ведь Саранск и Нижний а не зажравшиеся Маркизова лужа и Кучкино болото. Москву и Питер надо лишать возможности проводить матчи сборной.Пока не научатся болеть .
LOpp
LOpp
   10 / 846
сегодня в 15:02
с этими ни кому не нужными матчами сборной не дают на стадионах организовать торговую ярмарку.
311
311
   18 / 846
сегодня в 15:01
В продаже на каждом из стадионов осталось по 2-3 тыс. билетов.
Но они платные!)
Kresi frok
Kresi frok
   291 / 846
сегодня в 14:59
В матче с Киприотами у расии только приемущество родных стен. Команды достойны друг друга.
Байкал-38.
Байкал-38.
   137 / 846
сегодня в 14:57
Надо всегда поддерживать сборную и не важно какой статус соперника, но и сборная должна делать так, что бы на неё шёл народ.
Comdiv
Comdiv
   621 / 846
сегодня в 14:52
Саранск будет в восторге от матча века.
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