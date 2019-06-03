В РФС ждут, что на матчах против Сан-Марино и Кипра будут аншлаги

сегодня, 14:45

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал, как идут продажи билетов на матчи отбора к Евро-2020, в которых Россия сыграет против Сан-Марино в Саранске и с Кипром в Нижнем Новгороде.