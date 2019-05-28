Дюков: «Внедрение Fan ID должно пройти с минимальной нагрузкой»

Глава РФС Александр Дюков считает, что проект по внедрению паспортов болельщика (Fan ID) в российском футболе должен реализовываться с минимальной нагрузкой для желающих посетить стадион.

Fan ID неплохо себя зарекомендовал на чемпионате мира. Это был лучший чемпионат по обстановке на трибунах и безопасности, Fan ID был одним из инструментов, который позволил провести чемпионат мира на таком высоком уровне, поэтому будем продолжать работать в этом направлении. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован с минимальной нагрузкой для болельщиков, чтобы им не надо было посещать дополнительные центры. Технологии развиваются, многое можно сделать дистанционно.