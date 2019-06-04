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Стерлинг: «У сборной Нидерландов был период перестройки»

сегодня, 12:21
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.06.2019 в 21:45 Не начался

Полузащитник Рахим Стерлинг порассуждал о предстоящих матчах сборной Англии в финальной стадии Лиги Наций УЕФА, которая начнется полуфинальной встречей его команды с Нидерландами.

Финальная стадия? Это грандиозная возможность, и мне хотелось бы выиграть этот турнир в футболке сборной Англии. Нам выпал волшебный шанс, но в то же время мы осознаем, насколько будет трудно.

У сборной Нидерландов [соперника англичан по 1/2 финала] был период перестройки, и сейчас как коллектив голландцы выглядят очень мощно. У них в составе невероятные футболисты - что в атаке, что в обороне. Сильна вся команда в целом.

Ранее Стерлинг поделился мнением о развитии футбола в MLS.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   138 / 828
сегодня в 13:45
У сборной Нидерландов был период свинсения
Nafnafik
Nafnafik
   280 / 828
сегодня в 12:54
Промеска затянет этот период лет на 16.
Akvarel
Akvarel
   174 / 828
сегодня в 12:24
Всех белых меняют на зулусов, не всегда качественно играющих, типа Суинсси промесского.
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