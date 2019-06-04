Стерлинг: «У сборной Нидерландов был период перестройки»

Полузащитник порассуждал о предстоящих матчах сборной Англии в финальной стадии Лиги Наций УЕФА , которая начнется полуфинальной встречей его команды с Нидерландами.

Финальная стадия? Это грандиозная возможность, и мне хотелось бы выиграть этот турнир в футболке сборной Англии. Нам выпал волшебный шанс, но в то же время мы осознаем, насколько будет трудно.

У сборной Нидерландов [соперника англичан по 1/2 финала] был период перестройки, и сейчас как коллектив голландцы выглядят очень мощно. У них в составе невероятные футболисты - что в атаке, что в обороне. Сильна вся команда в целом.