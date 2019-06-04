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Нани: «Мне грустно за „Манчестер Юнайтед“, за игроков»

сегодня, 11:42

Полузащитник «Орландо Сити» Нани в интервью Omnisport.tv заявил, что современному «Манчестер Юнайтед» не хватает игроков мирового класса. 

МЮ нужно больше игроков мирового уровня. Нужно менять что-то, настроение на поле не очень. 

Я помню из своего времени, когда я работал с Алексом Фергюсоном, во многих играх мы играли не лучшим образом, мы не показывали красивый футбол. Но мы играли от души и забивали голы. 

Я продолжаю следить за «Манчестер Юнайтед». Мне грустно за клуб, за игроков. Сейчас не время МЮ. Может быть, в следующем сезоне они смогут добиться гораздо большего. 

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ariec93
ariec93
   409 / 828
сегодня в 15:23
Продать Де Хеа, не мучать человека, пусть поборется за трофеи уже.
Погба нафиг, одни понты. 2 месяца пофеерил после смены тренера и все. Зачем он нужен на 2 мес, а зп постоянно.
Лукаку на Кавани поменять.
sir_Alex
sir_Alex
   36 / 828
сегодня в 13:33
Мне тоже!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   232 / 828
сегодня в 12:49
Эра сэра Алекса закончилась и закончился сам МЮ
Ptaha91
Ptaha91
   142 / 828
сегодня в 12:41
если смотреть на решения руководства Мю ,думаю еще долго они будут выходить из ямы...а может там и останутся
anyway
anyway
   166 / 828
сегодня в 11:47
загнать вудворта обратно в бухгалтерию..
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