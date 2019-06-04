Нани: «Мне грустно за „Манчестер Юнайтед“, за игроков»

Полузащитник «Орландо Сити» Нани в интервью Omnisport.tv заявил, что современному «Манчестер Юнайтед» не хватает игроков мирового класса.
МЮ нужно больше игроков мирового уровня. Нужно менять что-то, настроение на поле не очень.
Я помню из своего времени, когда я работал с Алексом Фергюсоном, во многих играх мы играли не лучшим образом, мы не показывали красивый футбол. Но мы играли от души и забивали голы.
Я продолжаю следить за «Манчестер Юнайтед». Мне грустно за клуб, за игроков. Сейчас не время МЮ. Может быть, в следующем сезоне они смогут добиться гораздо большего.
Погба нафиг, одни понты. 2 месяца пофеерил после смены тренера и все. Зачем он нужен на 2 мес, а зп постоянно.
Лукаку на Кавани поменять.
Погба нафиг, одни понты. 2 месяца пофеерил после смены тренера и все. Зачем он нужен на 2 мес, а зп постоянно.
Лукаку на Кавани поменять.