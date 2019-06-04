Стерлинг: «Саутгейт умеет ладить с молодыми игроками»

Полузащитник оценил перспективы сборной Англии.

Что могу сказать о нынешней команде и нашем тренере - все готовы работать столько, сколько нужно. Но пашут и другие команды, так что нам нужно сделать вдвое больше. Помню, как был в молодежной сборной Англии у Гарета Саутгейта. Все было точно так же: люди приезжали в сборную и получали удовольствие. Он помогал игрокам обрести веру в себя... Многие футболисты из той команды затем оказались во взрослой сборной Англии.

Многим из нас меньше 25-26 лет... Саутгейт умеет ладить с молодыми игроками и хочет, чтобы у них все получалось. Он прекрасно знает, кто может усилить сборную, и совершенно точно зовет в национальную команду правильных людей.