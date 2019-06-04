ГлавнаяНовости

Стерлинг: «Саутгейт умеет ладить с молодыми игроками»

сегодня, 12:30

Полузащитник Рахим Стерлинг оценил перспективы сборной Англии.

Что могу сказать о нынешней команде и нашем тренере - все готовы работать столько, сколько нужно. Но пашут и другие команды, так что нам нужно сделать вдвое больше. Помню, как был в молодежной сборной Англии у Гарета Саутгейта. Все было точно так же: люди приезжали в сборную и получали удовольствие. Он помогал игрокам обрести веру в себя... Многие футболисты из той команды затем оказались во взрослой сборной Англии.

Многим из нас меньше 25-26 лет... Саутгейт умеет ладить с молодыми игроками и хочет, чтобы у них все получалось. Он прекрасно знает, кто может усилить сборную, и совершенно точно зовет в национальную команду правильных людей.

Ранее Стерлинг порассуждал о предстоящих матчах сборной Англии в финальной стадии Лиги Наций УЕФА, которая начнется полуфинальной встречей его команды с Нидерландами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Бергвейн в Италии? Это то, на что я надеюсь»
Сегодня, 16:38 Комментарии0
Агент Лаксальта: «Намерение игрока - остаться в „Милане“»
Сегодня, 16:34 Комментарии0
Коммиссо близок к покупке «Фиорентины» за 200 млн евро
Сегодня, 16:26 Комментарии3
«Айнтрахт»: «Уход Йовича — это большая потеря для нас»
Сегодня, 16:15 Комментарии4
Кьеза: «Интерес со стороны других клубов делает меня счастливым»
Сегодня, 16:00 Комментарии0
Рейна: «Я не знаю, перейдет ли Сарри в „Ювентус“»
Сегодня, 15:55 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
oncha
oncha
   289 / 828
сегодня в 12:50
Время покажет как он ладит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100