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Суарес: «Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки»

сегодня, 04:54

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки-2019.

Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки, потому что это команда, которая чаще всего выигрывала данный турнир.

Я испытываю такой же энтузиазм, как и все мои сокомандники. Мы хотим произвести лучшее впечатление на турнире.

Нас всегда характеризовали как команду, которая жертвует всем ради каждого мяча. Никакого индивидуализма – вот, о чём мы должны помнить в первую очередь.

Вчера появился слух о том, что Суареса хочет видеть в своём клубе Дэвид Бекхэм.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил NGY
   13 / 831
сегодня в 07:28
Ну ничего страшного, если не возьмешь, благо этот МУСОРНЫЙ ТУРНИР проходит как ему вздумается. Вот и на следующий год он опять будет проводиться. И даже не осталось тех, кто найдет очередную дешевую отмазку, что это мол "юбилейный турнир и т.п." как было в 2016 году.
Скоро в год два раза будут проводить,чтобы гномяра хоть что нибудь выиграл(попросят другие сборные прислать юношеские сборные)
NGY
NGY
   21 / 831
сегодня в 06:25
Ну ничего страшного, если не возьмешь, благо этот МУСОРНЫЙ ТУРНИР проходит как ему вздумается.
Вот и на следующий год он опять будет проводиться.

И даже не осталось тех, кто найдет очередную дешевую отмазку, что это мол "юбилейный турнир и т.п." как было в 2016 году.
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 831
сегодня в 05:32
Желающих много.
STVA 1
STVA 1
   26 / 831
сегодня в 05:25
Должен , не значит , что возьмет .
mihaluch
mihaluch
   48 / 831
сегодня в 05:06
Суарес это ещё не сборная Уругвая. На одном игроке не выедешь.
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