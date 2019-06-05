Суарес: «Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки-2019.

Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки, потому что это команда, которая чаще всего выигрывала данный турнир.

Я испытываю такой же энтузиазм, как и все мои сокомандники. Мы хотим произвести лучшее впечатление на турнире.

Нас всегда характеризовали как команду, которая жертвует всем ради каждого мяча. Никакого индивидуализма – вот, о чём мы должны помнить в первую очередь.