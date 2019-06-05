Суарес: «Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки-2019.
Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки, потому что это команда, которая чаще всего выигрывала данный турнир.
Я испытываю такой же энтузиазм, как и все мои сокомандники. Мы хотим произвести лучшее впечатление на турнире.
Нас всегда характеризовали как команду, которая жертвует всем ради каждого мяча. Никакого индивидуализма – вот, о чём мы должны помнить в первую очередь.
Вчера появился слух о том, что Суареса хочет видеть в своём клубе Дэвид Бекхэм.
Вот и на следующий год он опять будет проводиться.
И даже не осталось тех, кто найдет очередную дешевую отмазку, что это мол "юбилейный турнир и т.п." как было в 2016 году.
Вот и на следующий год он опять будет проводиться.
И даже не осталось тех, кто найдет очередную дешевую отмазку, что это мол "юбилейный турнир и т.п." как было в 2016 году.