Рианчо: «У Бердыева не будет проблем с работой в другой команде»

Бывший тренер «Спартака» поделился мыслями об уходе с поста рулевого «Рубина».

Я думаю, что Курбан — большой профессионал, и у него не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду. Покидать «Рубин» должно было быть очень тяжело для него, он всегда очень любил эту команду, так как именно она стала для него путевкой в европейский футбол.

В день, когда мы встретились (я тогда был тренером «Спартака»), я испытал особенные чувства. Я желаю ему удачи и надеюсь, что мы встретимся снова. Годы, проведенные в составе его технической команды, незабываемы. Также я верю, что благодаря его знаниям и опыту скоро Бердыев добьется новых успехов.