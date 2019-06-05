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Рианчо: «У Бердыева не будет проблем с работой в другой команде»

сегодня, 18:23

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мыслями об уходе Курбана Бердыева с поста рулевого «Рубина».

Я думаю, что Курбан — большой профессионал, и у него не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду. Покидать «Рубин» должно было быть очень тяжело для него, он всегда очень любил эту команду, так как именно она стала для него путевкой в европейский футбол.

В день, когда мы встретились (я тогда был тренером «Спартака»), я испытал особенные чувства. Я желаю ему удачи и надеюсь, что мы встретимся снова. Годы, проведенные в составе его технической команды, незабываемы. Также я верю, что благодаря его знаниям и опыту скоро Бердыев добьется новых успехов.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:10
Что то Спартак не зовет Бердыева !)
ДСА
ДСА
   69 / 829
сегодня в 18:29
Только зарплату три миллиона зелёных ему никто не даст.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   418 / 829
сегодня в 18:28
Только нужно найти где можно что еще стащить.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   194 / 829
сегодня в 18:25
Рианчо нужно вернуть в спартак, чего он без работы слоняется.
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