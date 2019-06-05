ГлавнаяНовости

Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»

сегодня, 15:57

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус»

Это предположение вызывает у меня недовольство. 

Он так много сделал для нас, игроков, всего неаполитанского народа. Он большой профессионал, но выбор в пользу «Юве» не пойдет на пользу. Для нас, неаполитанцев, это будет предательством.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лопетеги: «Для меня рисунок игры не так важен, как стиль»
Сегодня, 16:31 Комментарии0
Лопетеги рассказал, почему он выбрал именно «Севилью»
Сегодня, 16:24 Комментарии3
Инсинье: «Я хотел бы взять требл»
Сегодня, 16:05 Комментарии8
Хамес: «Это были 2 незабываемых года в Мюнхене»
Сегодня, 14:53 Комментарии0
Карвахаль: «Азар в „Реале“ станет игроком мирового уровня»
Сегодня, 14:39 Комментарии7
Карвахаль: «Вся команда рада, что Зидан снова с нами»
Сегодня, 14:35 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   33 / 833
сегодня в 18:11
в сериале начался показ многосерийной Саги - Предатель: Часть 1 Конте. Часть 2 Сарри. Часть 3 (сценарий пишется). если честно то вообще не понимаю этих буйств. Анчелотти сколько клубов тренировал,а Спаллетти, Капелло?! Это работа а никакая дружба. работал чел в одной фирме,пригласили в другую,если звёзды сошлись - перешёл. Прямо,как малые дети. Ван Перси был капитаном,ушёл в МЮ и в первой же встречи забил гол экс-клубовцам.
ты сравниваешь Конте,который был капитаном Ювентуса и потом его тренировал и который пришел тренировать картон, после всего этого и после фарсополли....равные сравнения
juvenale
juvenale
   33 / 833
сегодня в 18:10
безъяйцевый как запел хахаха
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   30 / 833
сегодня в 18:02
Предательство коротышек. Аха-ха)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   308 / 833
сегодня в 17:13
Он что угорает?)))
С каких пор Наполи стал принципиальным соперником Юве,чтобы переход туда был предательством? Это тоже самое если бы Ливерпуль считал бы предателями: Торреса, Бенаюна и Мейрелеша за переход в Челси...
Даже Лэмпарда фаны Челси не считали предателем когда он перешел в Сити,а тут даже как-то смешно)))
Интересно Инсинье тоже считает Анчелотти предателем?))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   111 / 833
сегодня в 16:49
в сериале начался показ многосерийной Саги - Предатель: Часть 1 Конте. Часть 2 Сарри. Часть 3 (сценарий пишется).
если честно то вообще не понимаю этих буйств. Анчелотти сколько клубов тренировал,а Спаллетти, Капелло?! Это работа а никакая дружба. работал чел в одной фирме,пригласили в другую,если звёзды сошлись - перешёл. Прямо,как малые дети. Ван Перси был капитаном,ушёл в МЮ и в первой же встречи забил гол экс-клубовцам.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 833
сегодня в 16:46
Неаполитанские макаронники - суровый южный народ.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   76 / 833
сегодня в 16:24
Господи, в Италии регулярно игроки из одного клуба в другой переходят и ничего. А тут сразу о предательстве завыли
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   93 / 833
сегодня в 16:16
Чушь какая-то,я бы понимаю Реал и Барса,МЮ и Ливер,а тут....смешно...ну какой нафиг Наполи исторический соперник???
kotmyshka
kotmyshka
   71 / 833
сегодня в 16:12
ничего личного, это просто бизнес...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   442 / 833
сегодня в 16:00
Доля тренера такова
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100