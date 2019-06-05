Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»

Нападающий «Наполи» прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев может возглавить «Ювентус».

Это предположение вызывает у меня недовольство.

Он так много сделал для нас, игроков, всего неаполитанского народа. Он большой профессионал, но выбор в пользу «Юве» не пойдет на пользу. Для нас, неаполитанцев, это будет предательством.