Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Это предположение вызывает у меня недовольство.
Он так много сделал для нас, игроков, всего неаполитанского народа. Он большой профессионал, но выбор в пользу «Юве» не пойдет на пользу. Для нас, неаполитанцев, это будет предательством.
С каких пор Наполи стал принципиальным соперником Юве,чтобы переход туда был предательством? Это тоже самое если бы Ливерпуль считал бы предателями: Торреса, Бенаюна и Мейрелеша за переход в Челси...
Даже Лэмпарда фаны Челси не считали предателем когда он перешел в Сити,а тут даже как-то смешно)))
Интересно Инсинье тоже считает Анчелотти предателем?))
С каких пор Наполи стал принципиальным соперником Юве,чтобы переход туда был предательством? Это тоже самое если бы Ливерпуль считал бы предателями: Торреса, Бенаюна и Мейрелеша за переход в Челси...
Даже Лэмпарда фаны Челси не считали предателем когда он перешел в Сити,а тут даже как-то смешно)))
Интересно Инсинье тоже считает Анчелотти предателем?))
если честно то вообще не понимаю этих буйств. Анчелотти сколько клубов тренировал,а Спаллетти, Капелло?! Это работа а никакая дружба. работал чел в одной фирме,пригласили в другую,если звёзды сошлись - перешёл. Прямо,как малые дети. Ван Перси был капитаном,ушёл в МЮ и в первой же встречи забил гол экс-клубовцам.
если честно то вообще не понимаю этих буйств. Анчелотти сколько клубов тренировал,а Спаллетти, Капелло?! Это работа а никакая дружба. работал чел в одной фирме,пригласили в другую,если звёзды сошлись - перешёл. Прямо,как малые дети. Ван Перси был капитаном,ушёл в МЮ и в первой же встречи забил гол экс-клубовцам.