Прядкин назвал условия, при которых клубы не смогут выступать в РПЛ

Начиная с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в РПЛ, если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям турнира. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон! Почему: мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии. Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ. Как вы знаете, «Тамбов» начнет сезон в Саранске, и вернутся на свой стадион, когда там проведут реконструкцию или возведут новый.
За бортом стадионы: Нижнего, Казани, Самары, Волгограда, Саранска, Сочи, Калининграда.….. ?????
За бортом стадионы: Нижнего, Казани, Самары, Волгограда, Саранска, Сочи, Калининграда.….. ?????
Идея правильная, но у нас она, как обычно, - через @опу..:))
Идея правильная, но у нас она, как обычно, - через @опу..:))
Стадион построило государство
Что петровский, что крестовский
Прядкину надо следить за базаром
А то "Папа" быстро на место поставит
Стадион построило государство
Что петровский, что крестовский
Прядкину надо следить за базаром
А то "Папа" быстро на место поставит