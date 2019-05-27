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Прядкин назвал условия, при которых клубы не смогут выступать в РПЛ

сегодня, 14:14

Начиная с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в РПЛ, если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям турнира. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.

Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон! Почему: мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии. Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ. Как вы знаете, «Тамбов» начнет сезон в Саранске, и вернутся на свой стадион, когда там проведут реконструкцию или возведут новый. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 831
сегодня в 15:12
В общем логично, но не спортивно.
МапС
МапС
   50 / 831
сегодня в 15:08
Нонсенс просто. Понастроили супер-стадионы там, где футбол на-хрен никому не нужен!
ОПС
ОПС
   236 / 831
сегодня в 15:05
А деньги на реконструкцию стадионов или возведение новых г-н Прядкин из своего кармана выдаст? У многих клубов на нормальное финансирование денег нет, а тут еще такие шутовские заявления.
Aris
Aris
   797 / 831
сегодня в 14:51
И сколько команд останется???? ЦСКА, СМ, ЛОКО, Динамо, Зенит, Уфа, Урал, Краснодар, Ростов, Ахмат, Арсенал.....?????

За бортом стадионы: Нижнего, Казани, Самары, Волгограда, Саранска, Сочи, Калининграда.….. ?????
МапС
МапС
   50 / 831
сегодня в 14:50
Щас ивановский Текстильщик в арбитражном суде РФС отстаивает завоёванное право заявиться в ФНЛ. Стадион круче, чем у Спартака-2 в Сокольниках. Был на обоих не раз. Охренели совсем прядкины и им подобные!
Abverin
Abverin
   59 / 831
сегодня в 14:43
Давно пора, а то чертановых разведется немеренно.
particular
particular
   2 / 831
сегодня в 14:40
Продолжается впаривание построенных стадионов на баланс клубов..:))
Идея правильная, но у нас она, как обычно, - через @опу..:))
Морозовский
Морозовский
   22 / 831
сегодня в 14:39
ФНЛ можно упразднять! Простаивать стадионам ЧМ не дадут принудительно!
drug01
drug01
   119 / 831
сегодня в 14:35
Главное чтобы были финансы
yasukuni
yasukuni
   529 / 831
сегодня в 14:31
Я еще неделю назад предсказал, что именно так и будет. Разумеется, по регламенту нельзя, но в порядке исключения можно. Вы верите, что в 2020 году что-то поменяется? Уж конечно не Прядкин...
МКС
МКС
   17 / 831
сегодня в 14:31
Ну при таких условиях зенит первый кандидат на вылет

Стадион построило государство

Что петровский, что крестовский

Прядкину надо следить за базаром

А то "Папа" быстро на место поставит
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