Прядкин назвал условия, при которых клубы не смогут выступать в РПЛ

Начиная с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в РПЛ , если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям турнира. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.

Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон! Почему: мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии. Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС . Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ . Как вы знаете, «Тамбов» начнет сезон в Саранске, и вернутся на свой стадион, когда там проведут реконструкцию или возведут новый.