Шевченко: «Сербы выставили слишком много атакующих игроков»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал крупную победу своей команды над Сербией (5:0) в матче отбора к Евро-2020.

Сербы поставили слишком много атакующих игроков. Мы были готовы к этому, просто немного изменили свою тактическую схему в плане, какие зоны должны закрывать игроки атаки. Очень быстро объяснили, какие зоны будут освобождены при наших атаках.

Фланги сработали очень хорошо, потому что при игре в три защитника очень сильно оголяются фланги. Знали, что их игроки атаки нелинейные, можно сказать – крайние защитники. Поэтому зоны были свободные.