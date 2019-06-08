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Шевченко: «Сербы выставили слишком много атакующих игроков»

сегодня, 00:39
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал крупную победу своей команды над Сербией (5:0) в матче отбора к Евро-2020.

Сербы поставили слишком много атакующих игроков. Мы были готовы к этому, просто немного изменили свою тактическую схему в плане, какие зоны должны закрывать игроки атаки. Очень быстро объяснили, какие зоны будут освобождены при наших атаках.

Фланги сработали очень хорошо, потому что при игре в три защитника очень сильно оголяются фланги. Знали, что их игроки атаки нелинейные, можно сказать – крайние защитники. Поэтому зоны были свободные.

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