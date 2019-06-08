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Роналду: «Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года»

сегодня, 00:27

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги Наций против Нидерландов, а также рассказал о своем самочувствии.

Нидерланды – отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах: и у них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их команду еще сильнее.

Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для Нидерландов финал должен быть именно таким. Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома.

Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути, потому что я думаю, что мне еще есть что дать футболу. Я чувствую себя очень хорошо!

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Все комментарии
Left Boy
Left Boy
   134 / 816
сегодня в 01:17
Да ещё несколько лет можно спокойно барселона-бест на нервы действовать
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил eleven LC
   4 / 816
сегодня в 01:17
Трофей со сборной это шанс на золотой мяч для Роналду, ну а если выиграет Голландия то это шанс для ван Дейка,лига чемпионов,кубок наций,лучший игрок сезона АПЛ,чем не золотой мяч?!
К сожалению поклонников португальца, никакие трофей ему уже не помогут в этом году, особенно победы в каких-то товарищеских турнирах. Вряд ли его кто-то будет рассматривать как реального претендента на ЗМ. Кто-то из пары Месси-ван Дейк возьмёт награду.
eleven LC
eleven LC
   75 / 816
сегодня в 00:37
Трофей со сборной это шанс на золотой мяч для Роналду, ну а если выиграет Голландия то это шанс для ван Дейка,лига чемпионов,кубок наций,лучший игрок сезона АПЛ,чем не золотой мяч?!
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