Роналду: «Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии поделился ожиданиями от финала Лиги Наций против Нидерландов, а также рассказал о своем самочувствии.

Нидерланды – отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах: и у них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их команду еще сильнее.

Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для Нидерландов финал должен быть именно таким. Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома.

Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути, потому что я думаю, что мне еще есть что дать футболу. Я чувствую себя очень хорошо!