«Милан» готов продать Кессье за 30 млн евро

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Сообщается, что «Милан» готов продать полузащитника своей команды . Об этом сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб установил ценник на хавбека - 30 млн евро. 22-летний футболист присоединился к «Милану» в 2017 году.

Ранее отмечалось, что Кессье недоволен своим положением в клубе.