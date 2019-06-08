«Милан» готов продать Кессье за 30 млн евро

Сообщается, что «Милан» готов продать полузащитника своей команды Франка Кессье. Об этом сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб установил ценник на хавбека - 30 млн евро. 22-летний футболист присоединился к «Милану» в 2017 году.
Ранее отмечалось, что Кессье недоволен своим положением в клубе.
А смотрю я не "много"...а то что мне действительно интересно смотреть...
Не знаю откуда ты ,если у вас чемпионат "дворовый"...но желаю чтоб он был более профессиональным...
А смотрю я не "много"...а то что мне действительно интересно смотреть...
Не знаю откуда ты ,если у вас чемпионат "дворовый"...но желаю чтоб он был более профессиональным...
Теперь Сумасшедший еврорынок уже заставляет не знать игроков и за 30 млн...))))
Теперь Сумасшедший еврорынок уже заставляет не знать игроков и за 30 млн...))))