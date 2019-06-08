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«Милан» готов продать Кессье за 30 млн евро

сегодня, 12:15

Сообщается, что «Милан» готов продать полузащитника своей команды Франка Кессье. Об этом сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб установил ценник на хавбека - 30 млн евро. 22-летний футболист присоединился к «Милану» в 2017 году. 

Ранее отмечалось, что Кессье недоволен своим положением в клубе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   8 / 810
сегодня в 13:06
Смотреть нужно Европейский футбол и много,а не наш дворовый чемпионат и узнаешь многое.
Если я не знаю некоего Кессье...то это прежде всего вина некоего Кессье....
А смотрю я не "много"...а то что мне действительно интересно смотреть...
Не знаю откуда ты ,если у вас чемпионат "дворовый"...но желаю чтоб он был более профессиональным...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Jeck Denielse
   113 / 810
сегодня в 12:56
Раньше я знал почти всех игроков дороже 20 млн...... Теперь Сумасшедший еврорынок уже заставляет не знать игроков и за 30 млн...))))
Смотреть нужно Европейский футбол и много,а не наш дворовый чемпионат и узнаешь многое.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   201 / 810
сегодня в 12:54
беру
КЭТиК
КЭТиК
   115 / 810
сегодня в 12:49
За столько не продадут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 810
сегодня в 12:46
Раньше я знал почти всех игроков дороже 20 млн......
Теперь Сумасшедший еврорынок уже заставляет не знать игроков и за 30 млн...))))
dimagas1
dimagas1
   118 / 810
сегодня в 12:45
А кто берет?))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   113 / 810
сегодня в 12:19
Хорошо если так!
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