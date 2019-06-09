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Месси: «Колумбия и Парагвай - сложные противники»

сегодня, 08:27

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью TyC Sports поделился ожиданиями от матчей национальной команды на Кубке Америки.

В группе у аргентинцев Колумбия, Парагвай и Катар.

У нас сложная группа. Колумбия всегда была для нас непростым соперником, особенно при Карлуше Кейруше. То же можно сказать и о Парагвае. Катар многие недооценивают, но они выиграли Кубок Азии.

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Все комментарии
АС35
АС35 ответил Ruslik1982
   104 / 762
сегодня в 11:39
радуйтесь что Аргентина не в Европе играет, так бы по 3 раза на год унижала бы Португалию
радуйтесь что Португалия не играет во второсортном турнире Кубка Америки, так бы по 3 раза на год унижала бы Аргентину
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил АС35
   50 / 762
сегодня в 11:12
второсортный турнир, с громким названием, который не идёт ни в какое сравнение с Чемпионатом Европы
радуйтесь что Аргентина не в Европе играет, так бы по 3 раза на год унижала бы Португалию
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 762
сегодня в 10:44
Конечно сложней будут Осасунок и Мальорок, к которым он привык
авито
авито
   521 / 762
сегодня в 10:43
Чемпионат европы сейчас тоже стал второсортным турниром. Лигу наций придумали в Уефа. В копа Америка пригласили чемпиона азии Катар для нужного кол-ва участников на турнире. Для катарцев это будет отличный опыт перед домашним чемпионатом мира.
311
311
   31 / 762
сегодня в 10:03
Что делает Катар в кубке Америки?)
АС35
АС35
   104 / 762
сегодня в 09:30
второсортный турнир, с громким названием, который не идёт ни в какое сравнение с Чемпионатом Европы
NGY
NGY ответил Jeck Denielse
   26 / 762
сегодня в 09:25
Вообще ничего не понимаю.... По "Кубку Америки" хорошо географию изучать.....Катар..Япония....
а что ты думал, мусорные турниры, они такие...
ДАША Д
ДАША Д
   256 / 762
сегодня в 09:17
Главный соперник Аргентины они сами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 762
сегодня в 08:58
Вообще ничего не понимаю....
По "Кубку Америки" хорошо географию изучать.....Катар..Япония....
No pupsiks
No pupsiks
   16 / 762
сегодня в 08:51
Если уж их не проходить, то и говорить не о чем.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 762
сегодня в 08:48
После Никарагуа сам черт не страшен.
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