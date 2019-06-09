Месси: «Колумбия и Парагвай - сложные противники»

Нападающий сборной Аргентины в интервью TyC Sports поделился ожиданиями от матчей национальной команды на Кубке Америки.

В группе у аргентинцев Колумбия, Парагвай и Катар.

У нас сложная группа. Колумбия всегда была для нас непростым соперником, особенно при Карлуше Кейруше. То же можно сказать и о Парагвае. Катар многие недооценивают, но они выиграли Кубок Азии.