Месси: «Колумбия и Парагвай - сложные противники»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью TyC Sports поделился ожиданиями от матчей национальной команды на Кубке Америки.
В группе у аргентинцев Колумбия, Парагвай и Катар.
У нас сложная группа. Колумбия всегда была для нас непростым соперником, особенно при Карлуше Кейруше. То же можно сказать и о Парагвае. Катар многие недооценивают, но они выиграли Кубок Азии.
По "Кубку Америки" хорошо географию изучать.....Катар..Япония....
По "Кубку Америки" хорошо географию изучать.....Катар..Япония....