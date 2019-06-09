Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги Наций

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.
Гимараеш, стадион Афонсо Энрике
Швейцария - Англия 0:0 (по пенальти 5:6)
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фернандеш (Денис Закариа 61), Джака, Фройлер, Родригес (Дрмич 87), Шакири (Цубер 65), Сеферович (Окафор 113)
Главный тренер: Петкович Владимир.
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер 70), Лингард (Санчо 106), Дайер, Делф (Баркли 106), Алли, Кейн (Уилсон 75), Стерлинг
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Предупреждения: Роуз 23, Лингард 27, Джака 116
Судья: Хэцеган Овидиу.
Напомним, что сегодня также состоится финал Лиги Наций, где встретятся сборные Португалии и Голландии.
А почему Швейцария так высоко в рейтинге?
А почему Швейцария так высоко в рейтинге?
Здарова, Рэгнар! Как житуха?
Здарова, Рэгнар! Как житуха?
швейцары в последнее время сдали
ну да ладно,проехали,теперь ждем матч оранжевых против портков и посмотрим что там свинси пронёс)
швейцары в последнее время сдали
ну да ладно,проехали,теперь ждем матч оранжевых против портков и посмотрим что там свинси пронёс)
В игре на деньги на англов поставил,глупец)
В игре на деньги на англов поставил,глупец)
Сегодня 21:28
Как хорошо, что я не видел это унылое зрелище! Англичан с победой в серии пенальти. Но такие игры не красят современный футбол!
===========================
ты никакое зрелище не видел, лол, будь то МС-ТТХ или Англия-Швейцария))) ты вообще не смотришь футбол никогда
Сегодня 21:28
Как хорошо, что я не видел это унылое зрелище! Англичан с победой в серии пенальти. Но такие игры не красят современный футбол!
===========================
ты никакое зрелище не видел, лол, будь то МС-ТТХ или Англия-Швейцария))) ты вообще не смотришь футбол никогда