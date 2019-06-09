Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги Наций

вчера, 18:50

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.

Гимараеш, стадион Афонсо Энрике

Швейцария - Англия 0:0 (по пенальти 5:6)

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фернандеш (Денис Закариа 61), Джака, Фройлер, Родригес (Дрмич 87), Шакири (Цубер 65), Сеферович (Окафор 113)

Главный тренер: Петкович Владимир.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер 70), Лингард (Санчо 106), Дайер, Делф (Баркли 106), Алли, Кейн (Уилсон 75), Стерлинг

Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Роуз 23, Лингард 27, Джака 116

Судья: Хэцеган Овидиу.

Напомним, что сегодня также состоится финал Лиги Наций, где встретятся сборные Португалии и Голландии.