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Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги Наций

вчера, 18:50
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария0 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.

Гимараеш, стадион Афонсо Энрике

Швейцария - Англия 0:0 (по пенальти 5:6)

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фернандеш (Денис Закариа 61), Джака, Фройлер, Родригес (Дрмич 87), Шакири (Цубер 65), Сеферович (Окафор 113)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер 70), Лингард (Санчо 106), Дайер, Делф (Баркли 106), Алли, Кейн (Уилсон 75), Стерлинг
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Роуз 23, Лингард 27, Джака 116

Судья: Хэцеган Овидиу.

Напомним, что сегодня также состоится финал Лиги Наций, где встретятся сборные Португалии и Голландии.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 768
вчера в 23:51
Плевать. Матч за третье глупость. УЕФА оправдывается, мол, не отправлять же домой половину команд и их болельщиков после одного матча, но эту мерзость ничто не оправдает.
No pupsiks
No pupsiks
   19 / 768
вчера в 22:40
Англия сильнее, с победой.
AMaaa_777
AMaaa_777
   720 / 768
вчера в 22:24
С победой Англию!
trimetil
trimetil
   306 / 768
вчера в 22:05
А потом идиоты будут спрашивать:
А почему Швейцария так высоко в рейтинге?
Князь Московский
Князь Московский ответил Steven Gerrard 008
   89 / 768
вчера в 22:04
Стерлинг мазила. Столько моментов запорол после классных передач от Трента А-А
Истинный сквозер. Если бы Скомина судил, то с пенки может и забил бы)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 768
вчера в 21:35
Эх , жаль не нагнули наглосаксов!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   83 / 768
вчера в 21:28
Стерлинг мазила. Столько моментов запорол после классных передач от Трента А-А
XL-965
XL-965
   712 / 768
вчера в 21:19
Скучный никчёмный матч
волгoдoн
волгoдoн ответил DXTK
   26 / 768
вчера в 21:03
поздравим англию с победой...... на ЧМ были четвертыми, в Лиге Наций уже третье, скоро первыми станут.
сначала вторыми)
DXTK
DXTK
   250 / 768
вчера в 20:57
поздравим англию с победой...... на ЧМ были четвертыми, в Лиге Наций уже третье, скоро первыми станут.
волгoдoн
волгoдoн ответил Князь Всея Турина
   26 / 768
вчера в 20:55
Роналду этим голландцам напихает по самые сырные дыры. Одни часовщики уже пошли сыр варить,теперь очередь МАНДАриновых. вухоха!
уж кто-кто,а голландцы к заднеприводным подход знают и кто кому напихает большой вопрос)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Ragnar_Lodbrok
   194 / 768
вчера в 20:46
Теперь ждем, когда голландцы раскатают Португалию, как в 2018 году
Роналду этим голландцам напихает по самые сырные дыры. Одни часовщики уже пошли сыр варить,теперь очередь МАНДАриновых. вухоха!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   194 / 768
вчера в 20:42
не обыграла Швейцарцев,а прошла дальше по серии пенальти, тоже СериАльщики - вухаха! А вот Италия действительно обыграла Грецию.тут даже счёт за себя говорит. И это при том,что не было Роналду,априори. Всё таки Юве и всю страну тащит в финал Евро.
Sergey Z
Sergey Z
   255 / 768
вчера в 20:36
Англичане уползли!!!
Князь Московский
Князь Московский ответил cska1948
   89 / 768
вчера в 20:35
Если убрать легов, то и ЛЕ им не по зубам.
Это естественно), но пока в этой любительской лиге крутятся огромные бабки, убрать их оттуда не возможно)
Князь Московский
Князь Московский ответил Ragnar_Lodbrok
   89 / 768
вчера в 20:34
Победа тухлая, но Швейцария далеко не футбольный карлик
Ну конечно, швейцарцы многократные победители мундиалей. Аха-ха)

Здарова, Рэгнар! Как житуха?
cska1948
cska1948 ответил Князь Московский
   168 / 768
вчера в 20:33
Англичане это уровень ЛЕ. В ЛЧ до финала шли по кабинетам, шпоры купили очко на камп ноу, что бы выйти из группы. Ливерку из группы вытянул Скомина, он же и сделал для них финал. Наглосаксы это кабинетная шпана, не более.
Если убрать легов, то и ЛЕ им не по зубам.
Князь Московский
Князь Московский ответил cska1948
   89 / 768
вчера в 20:31
Зато ЧЕТЫРЕ английских клуба разыграли Еврокубки! А толку для английского футбола от этого НОЛЬ! За две игры, полуфинал и матч за третье место, англичане умудрились не забить ни одного мяча - ПОЗОР!
Англичане это уровень ЛЕ. В ЛЧ до финала шли по кабинетам, шпоры купили очко на камп ноу, что бы выйти из группы. Ливерку из группы вытянул Скомина, он же и сделал для них финал. Наглосаксы это кабинетная шпана, не более.
cska1948
cska1948 ответил Князь Московский
   168 / 768
вчера в 20:30
Вот и весь уровень недосборной "родоначальников" футбола - тухлая победа над футбольным карликом по пеналям в матче за третье место товарищеского турнира. Аха-ха)
Зато ЧЕТЫРЕ английских клуба разыграли Еврокубки! А толку для английского футбола от этого НОЛЬ! За две игры, полуфинал и матч за третье место, англичане умудрились не забить ни одного мяча - ПОЗОР!
волгoдoн
волгoдoн ответил mangoх12
   26 / 768
вчера в 20:29
на саксов опасно ставить. нет тренера, мертвая сборная .. тем более сыроеды очень крепкие я бы на них ставил или хозяева или ничья
я учитывал довольно звездный состав англов,но совсем забыл что матч товарищеский,а
швейцары в последнее время сдали
ну да ладно,проехали,теперь ждем матч оранжевых против портков и посмотрим что там свинси пронёс)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Князь Московский
   218 / 768
вчера в 20:26
Вот и весь уровень недосборной "родоначальников" футбола - тухлая победа над футбольным карликом по пеналям в матче за третье место товарищеского турнира. Аха-ха)
Победа тухлая, но Швейцария далеко не футбольный карлик
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 768
вчера в 20:24
Вымучили. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12 ответил волгoдoн
   63 / 768
вчера в 20:20
Спасибо,это не считается,здесь больше для развлечения) В игре на деньги на англов поставил,глупец)
на саксов опасно ставить. нет тренера, мертвая сборная .. тем более сыроеды очень крепкие я бы на них ставил или хозяева или ничья
Князь Московский
Князь Московский
   89 / 768
вчера в 20:16
Вот и весь уровень недосборной "родоначальников" футбола - тухлая победа над футбольным карликом по пеналям в матче за третье место товарищеского турнира. Аха-ха)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   218 / 768
вчера в 20:15
Теперь ждем, когда голландцы раскатают Португалию, как в 2018 году
волгoдoн
волгoдoн ответил mangoх12
   26 / 768
вчера в 20:13
Поздравляю, хорошо на ничейку зарядил
Спасибо,это не считается,здесь больше для развлечения)
В игре на деньги на англов поставил,глупец)
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 768
вчера в 20:12
результативно сыграли... 5:6...
dimagas1
dimagas1
   82 / 768
вчера в 20:11
А что это 3-е место дает?)
Serg3.12
Serg3.12
   30 / 768
вчера в 20:11
Поздравления сборной Англии за это достижение!
juchok
juchok
   496 / 768
вчера в 20:09
Санчо Панса
Сегодня 21:28
Как хорошо, что я не видел это унылое зрелище! Англичан с победой в серии пенальти. Но такие игры не красят современный футбол!
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ты никакое зрелище не видел, лол, будь то МС-ТТХ или Англия-Швейцария))) ты вообще не смотришь футбол никогда
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